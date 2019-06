TORVAIANICA, TROVATI DUE CORPI CARBONIZZATI IN UN’AUTO/ Sono di un uomo e una donna

Un vero e proprio giallo sta prendendo le mosse in questi minuti a Torvaianica, sul litorale romano, dove sono stati trovati due corpi completamente carbonizzati all’interno di un’auto in via San Pancrazio, non lontano dal lungomare. La macchina su cui sono stati rinvenuti i due cadaveri, che viste le loro condizioni non sono stati ancora identificati dagli inquirenti giunti sul posto, potrebbe essere una Ford, ma anche su questo non vi è certezza dal momento che la stessa vettura è carbonizzata. Come riportato da “La Repubblica”, sul posto si sono portati oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri della Compagnia di Pomezia e l’area è stata transennata per consentire agli investigatori di esaminare il luogo nel dettaglio e di compiere i rilievi necessari all’identificazione delle due vittime.

TORVAIANICA, TROVATI DUE CORPI CARBONIZZATI IN UN’AUTO

Indagini in corso dunque a Torvaianica dopo il ritrovamento questa mattina di due corpi carbonizzati all’interno di un’auto. Secondo le informazioni in possesso del Corriere della Sera, le due vittime bruciate dentro la vettura sarebbero un uomo e una donna. E’ con ogni probabilità troppo presto per sbilanciarsi rispetto alle modalità che hanno portato alla morte dei due: non si può dire infatti se i due fossero già deceduti quando è stato dato fuoco alla macchina o se invece siano stati bruciati vivi. Nel frattempo, sempre secondo Il Corriere della Sera, la proprietaria dell’automobile su cui si trovavano i corpi carbonizzati è stata rintracciata dagli investigatori e sottoposta ad interrogatorio insieme ad altre persone.

