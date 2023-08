TOSAP area privata ad uso pubblico/ Una “strana” sentenza che implica il pagamento (22 agosto 2023)

La TOSAP è va pagata se si trattasse di un’area privata ad uso pubblico? A chiarirlo è stata la Corte di Giustizia Tributaria pugliese, che con la sentenza 643/28/2022 (avente come Presidente, Imperio, e come relatore Cavallone), si è espressa su un caso accaduto proprio recentemente.

Prima di esporre la sentenza, per chi non lo sapesse, la TOSAP non è altro che una “Tassa d’Occupazione del Suolo Pubblico“. Essa, va applicata in specifici casi in cui, seppur un bene sia in una proprietà privata, lo stesso può essere adibito alla collettività. Vista la complessità dell’interpretazione, vediamo di andare a fondo alla vicenda.

TOSAP area privata ad uso pubblico: quando è dovuta?

La TOSAP su un’area privata ad uso pubblico va pagata nel caso in cui il bene, sia predisposto per essere utilizzato dalla collettività. Per chiarire meglio il concetto, riportiamo quanto accaduto in Puglia, dove un esercente commerciale ha dovuto versare questa imposta per aver occupato uno spazio di un condominio.

Nel caso specifico, l’esercente avrebbe predisposto la sua attività commerciale, in uno spazio condominiale che seppur privato, ostacolava il passaggio pubblico e dunque può essere interpretata come una occupazione “obbligata,” dove i passanti erano costretti a perseguire quella strada.

Secondo l’intero condominio si tratta di un comportamento concludente (dicatio ad patriam), ovvero quando il proprietario di un bene mette lo stesso in modo continuativo, a disposizione della collettività. Questo atto ha comportato inevitabilmente all’applicazione del tributo (secondo la Cassazione 181202/2017).

Lo stesso comportamento – seppur in modo indiretto – favorirebbe il pagamento della TOSAP presso un’area privata ad uso pubblico. Inoltre, non essendoci alcun ostacolo quale ad esempio, una recinzione (seppur parziale), la Corte non avrebbe alcun dubbio sulla sua decisione.

Proprio per evitare problematiche di questo tipo, la soluzione migliore sarebbe quella di consultarsi sempre con un avvocato in materia, che possa aiutare l’esercente o il diretto interessato, ad evitare complicazioni come la suddetta.











