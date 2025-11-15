La cantante Tosca è una delle ospiti alla trasmissione di Peter Gomez La Confessione. La donna parlerà tra carriera e vita privata

L’artista Tosca sarà una delle ospiti alla trasmissione di Peter Gomez La Confessione, programma che andrà in onda sabato 16 Novembre 2025. La donna racconterà alcuni aspetti del suo lavoro e magari anche qualche retroscena o aneddoto riguardo la sua vita privata, ma andiamo a vedere meglio chi è Tosca.

Tiziana Tosca Donati è meglio conosciuta solo come Tosca ed è nata a Roma il 29 Agosto 1967. La donna inizia fin da giovanissima il suo percorso nel mondo dell’arte, inizia a teatro presso la compagnia di Checco Durante ma in molti notano e apprezzano le sue doti canore e l’artista viene notata tra le altre cose anche da Renzo Arbore che la porta in tv.

Tosca partecipa nel 1992 al Festival di Sanremo nella categoria giovani con il brano Cosa farà Dio di me, e la sua popolarità è sempre più evidente. Diventa sempre più famosa sia come attrice che come cantante e instaura grandi collaborazioni, e negli anni riesce a mettersi in mostra come doppiatrice tv. Un’intensa vita lavorativa tra cinema, tv e teatro.

Tosca e alcuni dettagli riguardo la sua vita privata

Nel corso di un’intervista al Corriere della Sera Tosca ha rivelato senza peli sulla lingua: “Sono nata nella Garbatella e li vive davvero in mezzo a tutti. Senza fare retorica li non è semplice, è difficile anche sognare. Posso dire di aver perso tanti amici per droga ma fortunatamente io mi sono salvata”. La donna ha raccontato di aver vissuto la rottura di un sogno a Sanremo quando quasi la costrinsero a portare una canzone pop, lontana dal suo repertorio.

Per quel che riguarda l’amore Tosca è da tempo sposata con Massimo Venturiello, partner nella vita e nel lavoro visto che i due hanno realizzato una compagnia teatrale insieme. Non ha parlato molto di questa storia ma l’artista ne ha recentemente commentato ai microfoni del Corriere:

“Io stavo a casa mia alla Garbatella e lui a Monteverde, dopo tempo ci vedevamo tutte le sere fuori casa a passi lenti, fino al grande passo che ci ha portato al matrimonio”.