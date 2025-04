Tosca D’Aquino, nata a Napoli nel 1966, ha alle spalle una carriera importante come attrice e conduttrice, partendo da Roma, con l’Accademia d’arte drammatica “Silvio D’Amico” nella quale ha studiato da giovanissima. La notorietà, per Tosca, è arrivata con i film di Leonardo Pieraccioni ai quali ha preso parte: su tutti, “I laureati” e “Il ciclone”. Già precedentemente, però, si era fatta notare nel film “Kinski Paganini”. “A 18 anni feci Napoli-Roma con i miei genitori. Fu un trasferimento importante. Io non avevo ancora fatto il provino per l’Accademia d’arte drammatica e papà aveva già venduto casa a Napoli e comprato a Roma, e chiesto il trasferimento. Io sono entrata in Accademia perché dovevo entrarci per forza, ero disperata” ha raccontato Tosca sulla Rai.

Massimo Martino, marito di Tosca D’Aquino/ "È un uomo attento alle piccole cose"

Nel corso della sua vita, Tosca D’Aquino ha vissuto momenti incredibili, con tante soddisfazioni. Ma, allo stesso tempo, ha anche sofferto tanto, come quando ha perso il papà. “Ho avuto un padre meraviglioso. Durante l’Accademia mi veniva a prendere e alle 2 di notte mi recuperava al teatro. Mi faceva gli spaghetti a quell’ora di notte e alle 6 andava a lavorare. A loro devo tutto. Papà è morto tanti anni fa ma mi commuovo sempre” ha raccontato l’attrice.

Chi è Fiamma Durante, mamma del Capitano Martini in Don Matteo 14/ Il ritorno di Tosca D’Aquino

Tosca D’Aquino, chi è: la passione per la cucina

Negli ultimi anni Tosca D’Aquino si è fatta vedere anche in tv, in programmi di cucina: nel 2013 ha partecipato al programma di Rai 1 “La terra dei cuochi” mentre nel 2017 ha vinto la seconda edizione di “Bake off Italia”. Il suo amore per la cucina è cosa nota: come raccontato, suo papà cucinava benissimo e proprio da lui ha ereditato questa passione. Ha proseguito però anche con la sua carriera cinematografica, recitando per grandi registi come Sergio Assisi, Vincenzo Salemme, Carlo Vanzina e ancora Neri Parenti. Tantissime anche le esperienze televisive e ancora al teatro.