Tosca D’aquino/ “Il successo improvviso? Mi salvò la mia famiglia”

Tosca D’Aquino è tra i “pacchisti” della prima puntata di “Affari tuoi, viva gli sposi“, la versione speciale del quiz show condotto da Carlo Conti su Rai1. Al via da sabato 26 dicembre 2020 la nuova edizione del programma di successo che vede gareggiare coppie di sposi con l’obiettivo di vincere il montepremi finale. Tra le protagoniste vip c’è anche la bravissima attrice e conduttrice televisiva che nella sua vita si è sposata due volte. La prima con Mauro Gabrielli, ingegnere, con cui ha avuto il primo figlio Edoardo. Un rapporto conclusosi nel migliore dei modi come ha rivelato l’attrice dalla pagine di Vanity Fair: “non ci siamo mai fatti la guerra. Grazie a questo equilibrio, non ho dovuto rinunciare al 50 per cento della vita di mio figlio, lui è potuto crescere con i nonni, e non con la tata. Una fortuna, soprattutto per una come me, madre molto fisica, che ha allattato a lungo”.

Guardando al passato sentimentale l’attrice non nasconde di aver avuto la fortuna di avere sempre uomini “eccezionali” come lo è stato il padre: “lavorava in Sip (la vecchia Telecom, ndr), chiese il trasferimento per potermi seguire mentre coltivavo la mia passione, senza costringermi a fare la lavapiatti. Se il modello che hai è buono, non è vero che cerchi la sua copia, solo non finisci da disgraziata piena di rapporti tristi”. L’attrice parlando poi del suo ruolo di madre in una famiglia di “maschi” ha precisato: “io sono la Merkel: paletti belli alti, divertimento in abbondanza ma lo studio prima. Mai amica loro: non voglio sapere tutto, mi basta l’importante. Pretendo rispetto assoluto. È un inganno, che le attrici siano libertine. Io poi davvero mi disinibisco solo sul lavoro”.

Tosca D’Aquino: da “Il Ciclone” al grande successo

Tosca D’Aquino durante la sua carriera di attrice ha lavorato con grandi registi ed attore tra cui anche Leonardo Pieraccioni che l’ha diretta nel film campione d’ascolti “Il Ciclone”. Tra loro non c’è mai stato nessun flirt come ha precisato l’attrice: “lui un eterno Peter Pan, e io, da ragazza dell’800, non sono mai stata per i mordi e fuggi. Ho sempre imparato ad amare. E poi da maniaca della pulizia e terrorizzata dalle malattie…”. Parlando di figli però non esclude del tutto la possibilità di avere un terzo figlio del resto oggigiorno le cose sono cambiate e la maternità si può tranquillamente vivere ad ogni età. Il grande successo nel mondo del cinema con “Il Ciclone” non le ha fatto perdere di vista le cose semplici e belle della vita: “Il successo improvviso se non sei pronta è impossibile reggerlo. Mi salvò essere cresciuta in una famiglia in cui non ci si è mai presi troppo sul serio. Non faccio operazioni a cuore aperto. Solo alla morte non c’è rimedio”.



