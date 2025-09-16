Tosca D’Aquino - ospite oggi a La Volta Buona - ha raccontato i suoi esordi scanditi dalla lungimiranza del compianto Pippo Baudo.

E’ già passato un mese dalla triste scomparsa di Pippo Baudo; la televisione vive delle sue gesta, della sua lungimiranza, della sua capacità di scoprire talenti laddove nessun altro forse avrebbe dimostrato il medesimo acume. Un esempio è rappresentato dalla carriera di Tosca D’Aquino; oggi attrice rinomata e apprezzata ma non molti forse sanno che tutto partì da un primo provino ‘sfortunato’ ma che fece breccia nel gusto proprio del grande Baudo. Ospite oggi a La Volta Buona, l’artista è partita proprio da quell’incontro che vale una carriera.

“Mi ha scoperta lui? E’ vero, Io non sapevo cosa portare al mio primo provino, mia madre scrisse un pezzo con protagonista proprio un’attrice che voleva recitare ma nessuno la ascoltava”. Inizia così il racconto di Tosca D’Aquino nel salotto di Caterina Balivo; l’attrice ha poi spiegato di come i suoi propositi furono traditi da un piccolo ‘contrattempo’ durante la sua esibizione ma, a dispetto delle sue previsioni, proprio quel momento fu ciò che colpì il compianto Pippo Baudo: “Facendo questo numero, compreso un balletto, alzai una gamba in aria… e caddi per terra! A quel punto però non mi sono persa d’animo e ho iniziato a ballare tipo verme. Finito il provino ero un po’ triste, invece lui mi scelse e dopo mi confessò che era proprio la caduta che gli era piaciuta!”.

Tosca D’Aquino a La Volta Buona: “Pippo Baudo? Ecco cosa disse a Monica Vitti…”

Prosegue il racconto di Tosca D’Aquino a La Volta Buona che ricorda come fosse oggi quel giorno in cui, sempre Pippo Baudo, si schierò in sua difesa durante un rimprovero ricevuto da un’altra grande del mondo dello spettacolo: Monica Vitti. “Era la mia insegnante in accademia e chiaramente, oggi i tempi sono cambiati, all’epoca la televisione non era vista di buon occhio. Venne lei come ospite a Fantastico e io andai di corsa a salutarla sul palco e lei mi fece subito un rimprovero davanti a tutti…”. A questo punto il compianto conduttore decise, stando al racconto dell’attrice, di intervenire in sua difesa per legittimare anche il valore del mezzo televisivo. “Pippo Baudo intervenne e mi sono sentito davvero protetta: ‘Non sono d’accordo, la televisione è un mezzo incredibile, entrerà in tutte le case’. Ed è stato così…”.