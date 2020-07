Tosca D’Aquino/ Sarà protagonista del Grande Fratello Vip 5?

Tosca D’Aquino potrebbe essere uno dei nuovi volti del Grande Fratello Vip 5. Questa l’ultima indiscrezione che circola sul cast del reality, anche se per ora non c’è nulla di certo. A rivelare la possibile presenza dell’attrice è il sito 361 Magazine, che sembra dare per certo il suo arrivo nella Casa più spiata d’Italia. Per ora nessuna certezza: Tosca D’Aquino sarà invece ospite di Top Dieci, in occasione della sua ultima puntata. Un modo per farsi conoscere ancora di più dal pubblico e rivelare la propria classifica personale, mentre gioca nella squadra dei Vesuviani. Intanto l’artista ha difeso la sua categoria in una recente intervista a Elle, dove ha parlato degli effetti del lockdown sul mondo dello spettacolo. “Noi attori siamo una delle categorie più maltrattate”, ha detto, “per noi non è una ripartenza ma un affacciarsi di nuovo alla vita. Adesso dovrei ripartire con la fiction che stavo girando per Rai1 I bastardi di Pizzofalcone. Ma la vera ripartenza potrebbe essere il giorno in cui diranno: ‘è fatta, torna tutto come prima’”. Tosca sa bene che le riprese comporteranno parecchie difficoltà, a partire dall’impossibilità di realizzare scene d’amore o qualsiasi altra che preveda un contatto fisico. “Per fortuna sono napoletana e sono un’inguaribile ottimista”, ha aggiunto, “e come diceva Eduardo ‘A’ da passa la nottata’. La nottata sta per passare ma da quest’incubo ancora non siamo usciti”. Anche la famiglia di Tosca ha dovuto affrontare dei cambiamenti: il figlio studia all’università, alla Bocconi di Milano, e durante la quarantena è tornato a casa per fare gli esami online.

Tosca D’Aquino, ecco perché è rimasta sconvolta dal Coronavirus

Tosca D’Aquino non crede di essere ancora uscita dalla pandemia: almeno, la sensazione è questa. Anche se a conti fatti l’attrice ritiene di essere fortunata, visto che non conosce nessuno che ha dovuto fare i conti con la perdita di un proprio caro. Mentre si trovava rinchiusa in casa, anche se parzialmente, Tosca è rimasta sconvolta dalle notizie che circolavano nel periodo più folle della pandemia. “Stavo ancora in giro col teatro Sistina”, ha detto a Elle, “riuscivamo ancora a lavorare. Ci trovavamo a Teramo, con un testo di teatro allegro, comico, il teatro gremito che rideva.Prima di andare in scena l’amministratore ci ha dato la triste notizia. Io recitavo ed ero sospesa, abbiamo fatto con le lacrime i bagagli e siamo tornati a Roma. Tornata a casa, da positiva quale sono, avevo tutta la famiglia riunita, erano anni che non facevamo tutti i giorni colazione, pranzo e cena insieme”. Così si è buttata sulle ricette, ha iniziato a cucinare a più non posso e alla fine ha messo pure su qualche chiletto. “Ho sempre cercato di mantenere gli orari, di fare la mia ginnastica“, ha raccontato, “ho cercato di mantenere una parvenza di ordine e femminilità”. La speranza però non l’ha mai persa, così come l’incrollabile fiducia nella Sanità Italiana. Le polemiche non sono mancate, ma l’attrice ha deciso di prendere le distanze da tutto questo. “Anche le istituzioni, quello che hanno fatto lo hanno fatto bene”, ha aggiunto, “poteva essere davvero una carneficina“.



