TOSCA D’AQUINO/ “Sono una madre severa, con me a casa non ci si diverte”

Tosca D’Aquino, attrice, comica e conduttrice televisiva napoletana, torna in tv in occasione della messa in onda di Una voce per Padre Pio, il concerto a scopo benefico condotto da Flavio Insinna e Nathalie Guetta che la vedrà ospite insieme a una decina di altri colleghi altrettanto attenti alle cause solidali. La D’Aquino, abbastanza attiva su Instagram, rende spesso noti alcuni retroscena relativi alla sua vita professionale. Le interviste, al contrario, sono maggiormente diradate nel tempo. Una delle ultime risale al suo esordio teatrale con Belle ripiene, spettacolo che peraltro ha ripreso a inizio gennaio con la complicità del suo regista Massimo Romeo Piparo. Protagoniste con lei Rossella Brescia, Roberta Lanfranchi e Samuela Sardo, tre colleghe e amiche con cui le affinità sono evidenti (in primis, perché i loro percorsi professionali si somigliano molto tra loro). In occasione della prima al Teatro Sistina di Roma, la D’Aquino ha rilasciato alcune dichiarazioni a zerkalospettacolo.com, soffermandosi in particolare modo sulla sua passione per i fornelli. Belle ripiene, in effetti, non è altro che uno show cooking portato a teatro, dove “l’unico” copione ammesso è quello della ricetta.

Tosca D’Aquino e il video delle polpette

Da brava napoletana, Tosca D’Aquino adora cucinare: “Faccio cene e pranzi anche per 50 persone”, racconta, “ho sicuramente una certa manualità e poi per cose più sofisticate ho fatto un piccolo corso di cucina. Mi piace cucinare di tutto, dal ragù al sartù di riso, dal pesto alla genovese alla parmigiana e sperimento anche piatti di altri continenti. […] E poi cucino col cuore, perché in famiglia, tra i miei figli e mio marito, tutti mi coccolano e mi piace viziarli in cucina!”. Non cita volutamente le polpette, protagoniste di un video quasi virale in cui le mangia in macchina dopo un’ospitata televisiva. “È colpa della mia amica Matilde Brandi, che sta sempre col cellulare a riprendere momenti di vita reale in cui la gente si diverte di più rispetto agli show in tv. Ho un rapporto schizofrenico, di amore e odio, con la dieta. Quel giorno ho fatto fare a Matilde un giro enorme da Roma al Circeo, dove in estate passiamo le vacanze: potevo mai lasciare le polpette a casa?”.

La Tosca D’Aquino mamma

Quanto al suo privato, Tosca D’Aquino ammette di essere una “che fa sul serio”, con i suoi ragazzi: “Tutti pensano che facendo l’attrice ci si diverte con me, invece a casa Tosca è la Merkel in persona. Con i miei figli sono severa, forse perché viaggiando spesso ho sempre voluto per loro una routine ben precisa, che va dallo studio allo sport al rispettare gli orari. Sono una madre aperta, ma cerco di dare un’educazione improntata al rispetto, come i miei genitori hanno fatto con me. Poi, certo, so essere anche carina e amorevole come tutte le mamme”. “Loro rispettano la mia professione, non vivono di fascinazione. Hanno visto quasi tutti i miei lavori e spesso mi dicono cosa è andato bene e cosa meno. A differenza delle figlie femmine, i miei ragazzi mi vedono sempre bella e senza cellulite, il che mi riempie ancor più di gioia”.



