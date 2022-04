Tosca Donati, chi è e vita privata/ Il primo posto al Festival di Sanremo

La cantante Tosca Donati è riuscita durante tutta la sua carriera ad imporsi all’interno del panorama musicale italiano e non solo. La cantante, infatti, ha avuto anche esperienze al cinema e al teatro e anche come doppiatrice, prestando la sua voce ad Anastasia, la protagonista del film omonimo. Grazie alla sua esperienza di piano bar la donna è riuscita a farsi notare da Renzo Arbore grazie a cui intraprese a carriera di vocalist in alcuni programmi televisivi.

Tosca ha più volte partecipato al Festival di Sanremo riuscendo anche a conquistare il primo posto nel 1996 quando la cantante ha gareggiato in coppia con Ron con il brano “Vorrei incontrarti fra cent’anni” che resta tutt’oggi una tra le canzoni più famose di entrambi i cantanti.

Tosca Donati, la sua carriera tra musica e teatro

In tutta la carriera di Tosca è possibile contare 10 album musicali, oltre alle compilation e gli album teatrali. La donna ha avuto modo anche di interpretare alcuni brani che hanno fatto da colonna sonora a film come “Scugnizzi” di Nanni Loy e “Jane Eyre” di Franco Zeffirelli. Tosca inoltre, è stata la prima cantante al mondo ad esibirsi sotto la grotta di Lourdes dove ha interpretato la preghiera Mater Iubilaei, l’inno mariano del Giubileo del 2000.

La cantante è molto riservata in merito alla sua vita privata, è legata sentimentalmente al regista teatrale Massimo Venturiello e la maggior parte delle opere teatrali a cui la cantante ha preso parte sono proprio dirette dal compagno. I due non hanno figli insieme ma l’uomo ha un figlio nato da una relazione precedente che all’inizio della loro relazione aveva 9 anni.

