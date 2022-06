Tosca Donati e la malattia:”Salvata a pochi mesi di vita”/ “Vivevo in una campana di vetro”

Chi è Tosca Donati?

Un’artista a 360 gradi, che ha avuto modo di farsi conoscere e apprezzare dal pubblico soprattutto come cantante, ma che ha dimostrato anche di saper lavorare al meglio anche a teatro. Non a caso, i musical restano uno dei suoi generi preferiti. Questa è Tosca Donati, meglio conosciuta come Tosca, che ha vissuto uno dei momenti di maggiore popolarità quando ha vinto il Festival di Sanremo in coppia con Ron con “Vorrei incontrarti tra cent’anni“, brano che molti amano ancora oggi.

Le soddisfazioni nella sua carriera non sono mancate, anche se tra i suoi motivi di orgoglio c’è certamente il rapporto che è riuscita a costruire con Massimo Venturello, regista teatrale che cura la maggior parte dei suoi spettacoli. I due non hanno avuto figli, ma lei è legatissima a Damiano, il figlio che lui ha avuto da una precedente relazione.

Tosca Donati e il dramma che pochi conoscono

Lei ha sempre cercato di essere riservatissima e di tenere alcuni dettagli della sua vita privata lontani dalla curiosità dei giornalisti. Solo recentemente, però, ha rivelato di avere avuto un’infanzia non semplice a causa di una malattia che le è stata diagnosticata quando era solo una bambina. Si è trattato del reumatismo articolare acuto, che l’ha messa a rischio di sviluppare un tumor. “Ero al liuna park – ha detto a Serena Bortone, ospite di ‘Oggi è un altro giorno’ –. Il corpo si coprì di macchie. Tutti pensavano che fosse una orticaria. Ci fu una scena che mi scioccò: prendendo lo zucchero filato, allungai un braccio e mi si scoprì la schiena. Avevo segni grossi, come fosse un eritema importante. Dicevano troppe fragole, ma non era così. Quarantacinque anni fa questa malattia poteva portare al tumore osseo, era molto pesante. Uscita dall’ospedale non potevo fare niente, se non la musica. Questa è stata la mia salvezza”.

Inevitabilmente, una situazione come questa l’ha condizionata anche da adulta e lei non ha timore di ammetterlo: “Non a caso non ho figli. La mia infanzia è stata una grande prova per me, perché non è stata bella. Anzi, non vedevo l’ora finisse perché tutti mi dicevano che tutto sarebbe passato con sviluppo. Non vedevo l’ora” – ha concluso.-











