Tosca Donati, il forte legame con suo figlio Damiano/ “Essere, in qualche maniera, mamma”

Tosca Donati è riuscita ad assumere un ruolo importante all’interno del panorama musicale italiano e internazionale. All’interno della sua carriera la donna ha partecipato diverse volte al Festaval di Sanremo riuscendo anche a conquistare il primo posto nel 1996, anno in cui la cantante ha gareggiato con Ron con il brano “Vorrei incontrarti fra cent’anni”.

La donna è da molto tempo impegnata sentimentalmente con il regista teatrale Massimo Venturiello con cui ha partecipato a diversi progetti, tra cui la scrittura de “Il terzo fuochista” brano con cui la cantante ha partecipato al Festival di Sanremo del 2007. I due vivono insieme a Roma e non hanno mai avuto figli, anche se l’uomo ha avuto un figlio da una relazione precedente.

Tosca Donati presenta a tutti “suo figlio”

Tosca Donati non ha mai avuto figli biologici, ma ha sempre ammesso di ritenere Damiano, il figlio del suo compagno, come un figlio. Proprio la donna, due anni fa prima di salire sul palco dell’Ariston ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram in cui ammetteva tutto l’amore verso questo ragazzo. “Leggo ovunque non ha figli…” Così iniziava il post della cantante che ha ammesso di non aver mai avuto figli biologici ma di considerare Damiano come tale.

“È il figlio del mio compagno. Quando ci siamo conosciuti aveva nove anni” all’interno del suo post la donna ha voluto anche ringraziare il ragazzo “Grazie tesoro mio per avermi regalato la sensazione di essere “in qualche maniera” una mamma”.

