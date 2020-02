Tosca, ‘Ho Amato tutto’ / Sesta in classifica per la sala stampa, podio in finale?

E’ stata una delle note positive delle prime serate e a sorpresa si è piazzata in alta classifica. Tosca, con il suo brano Ho Amato tutto, ha guadagnato il sesto posto per la sala stampa, che ha confermato le buone sensazioni che Tosca ha emanato in questo settantesimo edizione del Festival di Sanremo. Una partecipazione che come aveva raccontata la stessa artista è arrivata a sorpresa, all’ultimo respiro. Con ‘Ho Amato tutto’ Tosca ha portato a Sanremo un brano decisamente elegante, con un testo profondo ed una musicalità soft. Un brano che forse è stato accolto con più freddezza dal grande pubblico, ma che può donare grandi spunti di riflessione. Tosca non ha di certo la pretesa di vincere il Festival di Sanremo 2020, considerato però il riscontro di queste serate ha tutte le credenziali per puntare al podio. Il tema di Ho Amato tutto è la fine di un amore, il rapporto con se stessi e la somma delle proprie azioni. Un brano profondo e anche un po’ amaro; i fan di Tosca hanno apprezzato stile, interpretazione e contenuti della canzone. Questa sera potranno incidere sulla classifica finale, votando attraverso il meccanismo del televoto.

Tosca, Ho Amato Tutto per la finale del Festival di Sanremo 2020

Vedremo se questa sera, in occasione della finale del Festival di Sanremo 2020, Tosca riuscirà a superarsi nell’interpretazione di Ho Amato Tutto. In questo ultimo appuntamento con la kermesse incideranno tutte le Giurie, a cominciare dalla giuria Demoscopica, ma anche quella della Sala Stampa e quella del pubblico a casa, grazie al televoto. Le prime votazioni daranno vita ad una classifica provvisoria che farà la media con le classifiche delle altre puntate. Da qui verranno estratti i primi cantanti, con nuove esibizioni ed una nuova volata con tutte le giurie chiamate in causa per decretare il vincitore del Festival di Sanremo 2020, la seconda canzone classificata e pure la terza. Tosca, potenzialmente, può arpionare almeno il podio, anche se sono diversi i concorrenti favoriti per i primi tre posti in classifica. Non resta che attendere l’inizio della finale; a Sanremo l’atmosfera è sempre più calda per la serata più attesa dell’anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA