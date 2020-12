TOSCA/ La cantante garanzia di eleganza al Concerto di Natale in Vaticano

Tosca è il nome d’arte di Tiziana Tosca Donati, famosa cantante e attrice romana che ha iniziato il suo percorso in una compagnia teatrale della capitale e che oggi prenderà parte al Concerto di Natale in Vaticano. Viene notata subito da Renzo Arbore ma la notorietà inizia ad arrivare nella decade che va dal 1989 al 1999, quando la sua musica la porta al Festival di Sanremo, prima nella categoria “Giovani”, poi tra i big, dove si impone in duetto con Ron. Negli anni lavora con tantissimi artisti di assoluto livello come Lucio Dalla, Riccardo Cocciante, ed è protagonista del Carro Fantastico portato alla Scala di Milano. Continuerà per tutti questi anni a lavorare nel mondo della musica ma strizzando sempre un occhio alla tv: nel 1997 infatti doppia l’amato film d’animazione “Anastasia” insieme a Fiorello.

TOSCA AL CONCERTO DI NATALE IN VATICANO

Tosca è sposata da anni con Massimo Venturiello. I due non popolano le copertine delle riviste perché sono molto riservati, ma il marito è un grande attore e doppiatore italiano che ha lavorato per Salvatores, Bertolucci e Rubini tra i tanti cineasti. Nelle ultime interviste rilasciate Tosca ha pubblicizzato il suo nuovo Tour che sarebbe dovuto partire a dicembre: programma saltato ovviamente per la pandemia, ma dopo Natale verrà presentato un documentario prodotto da Rai Cinema che è stato presentato in concorso alla mostra del cinema di Roma. L’artista sostiene di aver fatto un lungo percorso per arrivare dove si trova oggi e di non voler nascondere le sue imperfezioni. Quando il fotografo, nel suo ultimo servizio, le ha detto che aveva lasciato le rughe, la donna si è commossa perché ha dichiarato di voler questa sua immagine senza ritocchi o finzione. Si dice molto critica sui talent show, sempre ritenendo che siano un ottimo modo per farsi notare ma sottolinea che il rischio di naufragare subito dopo è molto alto. Il successo non è tutto e bisogna concentrarsi anche su altre cose nella vita, come appunto ha fatto lei.



