Tosca, la Prima della Scala/ Diretta streaming video: Puccini apre la stagione lirica

È la Tosca di Giacomo Puccini ad aprire la Prima della Scala dando il via ufficiale – come da tradizione oggi 7 dicembre, festa di Sant’Ambrogio a Milano – alla stagione lirica meneghina: una diretta tv su Rai1 e Rai 5, la diretta in radio e ovviamente anche in video streaming sfruttando l’applicazione RaiPlay. Un evento divenuto negli anni decisamente nazionale, con ascolti e seguito di pubblico anche molto giovane che si è appassionato alle trame e scenografie del Teatro più famoso e prezioso del mondo: quest’anno poi, con la direzione del Maestro Riccardo Chailly, con la presenza della cantante lirica forse più importante al mondo – Anna Netrebko – e con la Tosca di Puccini, un vero grande classico (molto più dell’Attila di Verdi dello scorso anno, giusto per fare un esempio recente), lo spettacolo è decisamente assicurato. Paradossalmente però, nonostante la tradizione storica longevissima, quest’opera non ha mai aperto la stagione scaligera: la Tosca che aprirà la Prima alla Scala sarà però decisamente diversa da come siamo abituati ad osservarla e ammirarla, ma avrà una chiave più “moderna” e in formato “kolossal”, con scenografie monumentali e un’ambientazione più “fresca”. Secondo il regista Davide Livermore, «Il più grande regista che io conosca è Puccini stesso che ha previsto già tutto in partitura». Uma sfida enorme per l’intero apparato tecnico della Scala: solo nel primo atto ci sono 18 cambiamenti di scena a vista, per una “Tosca” decisamente più “cinematografica”. Nel secondo atto, sarà invece possibile vedere i sotterranei di palazzo Farnese dove Cavaradossi venne torturato secondo il libretto originale di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica.

“TOSCA” DI PUCCINI, LA PRIMA DELLA SCALA: OPERA E TRAMA

La “Tosca” è un melodramma in tre atti di Giacomo Puccini, scritto per l’appunto da Ilica e Giacosa, è una delle opere forse più famose dell’intera opera del Maestro di Lucca: la prima rappresentazione si tenne a Roma, al Teatro Costanzi, il 14 gennaio 1900. Narra però le vicende dell’atmosfera tesa che seguiva l’eco degli avvenimenti rivoluzionari in Francia, oltre alla caduta della prima Repubblica Romana in una data ben precisa: sabato 14 giugno 1800, giorno della Battaglia di Marengo. «Angelotti console dell’ex Repubblica Romana è fuggito da Castel Sant’Angelo e si rifugia nella chiesa di Sant’Andrea della Valle, dove sua sorella la Marchesa Attavanti ha nascosto degli abiti femminili che gli permetteranno di passare inosservato. La donna è stata ritratta senza saperlo dal pittore Marcio Cavaradossi. Questi si accorge di Angelotti che conosce da tempo il quale gli rivela la propria situazione. Improvvisamente vengono interrotti dall’arrivo di Tosca, che, riconoscendo nel dipinto della Maddalena le fattezze della marchesa, fa una scenata di gelosia a Mario, che a fatica riesce a calmarla e congedarla», spiega la trama breve dei libretti originari. La Tosca descrive di fatto la storia di due persone innamorate (Tosca e Cavaradossi) ambientata nel 1800 all’interno della cornice di guerre tra la Francia e la Repubblica di Roma; «Puccini è il figlioccio di Verdi – spiega ancora Chailly -. Dall’archivio Ricordi ho avuto la possibilità di esaminare la copia anastatica della partitura come fu eseguita a Roma per la prima volta nel 1900; ci sono battute, poi eliminate, che ritornano nell’edizione critica di Roger Parker. Ci sono otto passaggi che non conosciamo, sono otto elementi musicali a sorpresa, inserti che hanno richiesto l’intervento di un pensiero registico nuovo». Nel finale le battute prolungano l’opera di un minuto circa, sarà compito di Livermore portarle in scena».

ATTORI, OSPITI E “VIP”: LA PRIMA DELLA SCALA DI MILANO

Sul fronte degli attori/cantanti la Tosca di Puccini rappresenta forse il meglio mondiale ad oggi per aprire la stagione lirica del Teatro di Milano: la diva della lirica Anna Netrebko sarà infatti la Tosca, mentre Il romantico Mario Cavaradossi è Francesco Meli, il malvagio Scarpia Luca Sals, Angelotti è Carlo Cigni e il Sagrestano Alfonso Antoniozzi. A livello di costumi, il vero deus ex machina è Gianluca Falaschi mentre le scene sono realizzate da Giò Forma, oltre ai video-illuminati di Antonio Castro: «In Puccini non esistono piccoli ruoli, sono tutti fondamentali, di assoluto peso», ha spiegato Chailly presentando l’opera scaligera del pomeriggio di Sant’Ambrogio. Tra i vip e ospiti prestigiosi, non mancherà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel Palco Reale della Scala: Con lui nel palco reale, oltre al sindaco di Milano Sala e al presidente della Lombardia Fontana, anche il presidente del Senato Casellati e il ministro dei Beni culturali Franceschini. Una Prima della Scala che segna l’ultima uscita del sovrintendente Alexander Pereira e la prima volta del suo successore Dominique Meyer, entrambi presenti e soddisfatti del grande lavoro compiuti in questi mesi: «Sono grato per aver ricevuto la possibilità di dirigere questo teatro, abbiamo risvegliato la città, portato migliaia di bambini in questi anni alla Scala. Voglio ringraziare tutti i miei collaboratori perché hanno creduto in me, mi hanno seguito e dato fiducia», son le parole di fatto di addio del Sovrintendente Pereira.

“TOSCA” IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO

Come ogni anno ormai, la tradizione della Prima della Scala offre oltre al pubblico in sala la capacità di poter assistere live alla grande opera lirica con diversi device e dirette che toccano ogni parte del globo: la Prima della Tosca di Giacomo Puccini sarà trasmessa in diretta tv su Rai1 e con lo streaming video Rai Play – grazie alla produzione di Rai Cultura. Grazie al progetto “Prima Diffusa”, la Tosca di oggi sarà trasmessa nel Carcere di San Vittore, in molti teatri italiani e nei cinema di tutto il mondo. La diretta vera e propria comincerà alle 17.45 di oggi sabato 7 dicembre, con i tre atti trasmessi integralmente tanto in tv tanto su Radio Rai3 e sullo streaming di RaiPlay: proprio sulla piattaforma digitale Rai la Tosca di Puccini sarà visibile per i prossimi 14 giorni. La registrazione del 7 dicembre sarà inoltre trasmessa in differita televisiva, in data da definire, da RSI in Svizzera, da NHK in Giappone, da Il Media nella Repubblica di Corea e da TV Kultura in Russia; per la diffusione cinematografica, l’opera sarà trasmessa in diretta in Italia, Svizzera, Spagna, Regno Unito, Polonia, Norvegia e Finlandia, e in differita in Australia e Sud America. Sul podio si potrà ammirare il Maestro Riccardo Chailly, che ha debuttato al Teatro Piermarini nel 1978 con I Masnadieri di Verdi: nei 40 anni di attività scaligera ha diretto opere di Rossini, Donizetti, Verdi, Puccini, Giordano, Musorgskij, Offenbach, Stravinskij, Prokof’ev e Bartók.





