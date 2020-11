Toscana zona rossa/ Ministro Speranza firma ordinanza: indice Rt più alto Italia, 1.8

Anche la Toscana, di pari passo con la Campania, diventa zona rossa: mancava solo l’ufficialità, stando a quanto si era appreso dalla cabina di regia e guardando anche agli ultimi dati relativi alla pandemia da Covid-19 nella regione governata da Eugenio Giani, ed è da poco arrivata con la firma della relativa ordinanza da parte del Ministro Roberto Speranza. Cambio di colore quindi e non c’è stato nemmeno bisogno di ulteriori analisi da parte del Comitato Tecnico Scientifico in merito agli ultimi, preoccupanti dati. Infatti in base alla rilevazione settimanale effettuata dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità non solo la regione del centro Italia risulta essere ai primi posti nel contagio ma presenterebbe un indice Rt, ovvero il famigerato tasso di contagiosità, pari a 1.8: un dato allarmante soprattutto alla luce del fatto che è al momento il più alto di tutta la penisola italiana. Rischio elevato dunque e nuove stringenti misure, come quelle già prese nel caso di Lombardia, Calabria, Piemonte, Valle d’Aosta.

ANCHE LA TOSCANA E’ “ZONA ROSSA”: HA INDICE RT PIU’ ALTO D’ITALIA E…

Intanto, in attesa che l’ordinanza ministeriale entri in vigore da domenica 15, ecco cosa cambierà per i cittadini della Toscana con la zona rossa: saranno vietati gli spostamenti non solo tra Comuni ma all’interno dello stesso Comune a qualsiasi ora, fatti salvi i motivi di lavoro, salute e necessità, mentre bar e ristoranti si avviano alla chiusura totale col solo asporto consentito; chiudono i negozi ad eccezione dei supermercati, alimentari e beni di prima necessità (oltre a un breve elenco di altre attività), al pari delle università e delle scuole a eccezione di quelle dell’infanzia, le elementari e le prime medie. Infine, serrata per musei e mostre, sospese competizioni sportive (a eccezione di quelle di interesse nazionale) e trasporto pubblico al 50%. Le misure, già attuate come detto in altre regioni, sono diventate necessarie dopo che in Toscana si è superato ancora una volta il tetto dei 2000 casi giornalieri (+2478 nelle ultime 24 ore con ben 55 decessi): secondo gli ultimi aggiornamenti, il numero degli attualmente positivi è di 50.129 persone, con 1921 ricoverati di cui 265 in terapia intensiva (+9 rispetto al precedente rilevamento), mentre per quanto concerne i decessi l’età media è molto alta a si attesta sugli 85 anni.



