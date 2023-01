Tossicità farmaci: “giovani sono cavie volontarie”/ “Attirati da compenso economico”

Cresce il numero di persone, soprattutto giovani, che si sottopongono ai test di sperimentazione clinica dei farmaci spinti dal compenso economico. È una questione di rilevanza crescente in Francia e che è stata affrontata dal quotidiano La Croix. Un 23enne sentito dal quotidiano ha affermato di essersi sottoposto al suo primo test incoraggiato dal compenso di 2.400€ per cinque giorni in ospedale. Questi volontari sani prendono parte alle cosiddette sperimentazioni di fase 1, cioè il primo passo del processo di sviluppo dei farmaci che ne valuta la tossicità. Sebbene l’intento debba essere il desiderio di contribuire allo sviluppo della conoscenza, spesso è il fattore economico a richiamare i volontari per questi test.

In Francia è possibile ottenere al massimo 4.500€ all’anno tramite questa pratica, in modo da impedire che si possa professionalizzare la partecipazione ai test clinici. Ma potrebbe anche aumentare per adeguarsi al crescente costo della vita. Per Yves Donazzolo, presidente del centro di ricerca Euroins Optimed sentito da La Croix, il reclutamento dei volontari sarebbe molto più difficile se non ci fosse un compenso economico, poiché questi test clinici sui farmaci non garantiscono alcun beneficio per la salute di chi vi prende parte. Nel centro di cui è presidente, Donazzolo spiega che oltre la metà dei “tester” volontari sono studenti, spesso di età compresa tra i 18 e i 30 anni, cioè la parte più sana eppure più precaria economicamente della popolazione francese.

Giovani diventano “cavie volontarie” per test su farmaci: centri di ricerca sbarcano sui social

La ricerca di volontari che vogliano sottoporsi a test di sperimentazione clinica dei farmaci – dietro compenso – passa anche attraverso i social. Il quotidiano La Croix menziona un centro di ricerca che ha alle spalle una vera e propria agenzia di comunicazione per avviare campagne su Instagram e TikTok, con il fine di rassicurare i giovani e diffondere la possibilità di prendere parte a questi test. Attraverso le testimonianze di altri volontari, i test relativi ai farmaci vengono proposti come un’alternativa a un lavoro estivo o festivo, ponendo enfasi sul compenso economico. Ma non solo, perché in Francia queste iniziative danno luogo a veri e propri concorsi per vincere per esempio delle carte regalo o dei biglietti per le partite di pallamano.

In alcuni Paesi come l’India, i test clinici sono meno “dispendiosi” perché la legislazione è meno protettiva nei confronti dei cittadini. In Francia, come analizza La Croix, ogni ricerca medica deve essere condotta con il consenso “libero, informato ed espresso” dei volontari, a cui devono essere sottoposti dei documenti che possono arrivare a contenere anche 45 pagine. Inoltre, l’autorizzazione dell’ANSM, L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, può richiedere fino a 60 giorni, contro i 30 mediamente necessari in altri Paesi concorrenti.











