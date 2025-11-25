Il toto assessori per le giunta di Stefani in Veneto, Fico in Campania e Decaro in Puglia: i primi nomi, gli equilibri tra i partiti e gli obiettivi

DA ZAIA ALL’ACCORDO CON FDI: COME POTREBBE ESSERE LA PROSSIMA GIUNTA IN VENETO CON STEFANI

È la politica, bellezza! Neanche finiti da 24 ore gli scrutini dei risultati delle Elezioni Regionali 2025 che già si ragiona e ci si proietta verso il toto assessori in giunta per Veneto, Campania e Puglia: la vittoria nettissima per tutti e tre i nuovi Governatori – che a loro volta pongono fine a tre “feudi” territoriali come le giunte Zaia, Fico ed Emiliano – inevitabilmente vedrà l’attenzione concentrata nelle prossime settimane sulla proclamazione del nuovo Consiglio Regionale con la presentazione entro massimo un mese e mezzo circa della giunta con tutti gli assessori.

Partendo dal Veneto, dove la vittoria della Lega è stata non solo larga ma clamorosamente più ampia degli alleati di coalizione, giocoforza sarà il Carroccio del neo-Presidente Stefani a “dare le carte” per la squadra di governo locale, e non è da escludersi che mister 200mila preferenze Luca Zaia non possa far rientro in giunta come assessore. Se come giusto sarà il Governatore Stefani ad avere l’ultima parola sui nomi, il toto assessori di norma vede un equilibrio da rispettare nelle dinamiche interne della coalizione: tra gli 8 e i 10 sarà il numero degli assessori e gran parte saranno “occupati” da Lega e FdI, con Forza Italia che potrebbe invece avere meno spazio negoziale visti i risultati alle urne.

Secondo Tosi, coordinatore di FI, la squadra di Stefani dovrebbe prevedere 1 assessorato a Forza Italia, 6 alla Lega e 3 a Fratelli d’Italia: Salvini ha fatto già sapere che i patti saranno rispettati e il Centrodestra rimane unito anche in Veneto, perciò si attende una vicepresidenza in quota FdI vista la presidenza della Lega.

Secondo il “Corriere della Sera Veneto” circola il nome dell’assessore uscente Valeria Mantovan come candidata forte, con la conferma della sua delega a Formazione e Lavoro: prima delle Regionali era stato il coordinatore regionale De Carlo a “chiudere” gli incarichi per il suo partito su Bilancio, Trasporti, Lavori Pubblici, Sanità e Caccia e Pesca, ovvero buona parte del bilancio regionale. Il risultato però roboante della Lega impone un ridimensionamento in alcune istanze richieste, con la possibilità dell’ingresso in giunta se non proprio Zaia (che è stato eletto in Consiglio) di un altro big della Lega, ovvero Massimo Bitonci in pole per Imprese o l’assessorato al centro della campagna elettorale di Stefani, il Sociale.

CAMPO LARGO, ACCORDI STRETTI: IL TOTO ASSESSORI IN CAMPANIA E PUGLIA DOPO LE VITTORIE DEL CENTROSINISTRA

Dinamiche più complesse in Campania e Puglia, visto che qui occorre tenere assieme equilibri più “allargati” tra Pd, M5s, AVS, centristi e liste civiche: in particolare sarà da comprendere come integrare dopo 10 anni di giunte De Luca ed Emiliano, dunque molto “personalizzate”, l’equilibrio tra assessori uscenti e volti nuovi che giocoforza Fico e Decaro vorranno inserire nella propria squadra di governo.

Per quanto riguarda la Campania, Fico si appresta ad eleggere un possibile vicepresidente in quota Pd, primo partito per distacco in regione: i nomi che circolano sono di Mario Casillo, visto anche l’exploit nelle preferenze dei “suoi” Madonna e Zinno, oppure Massimiliano Manfredi, fratello del sindaco di Napoli e grande fautore dell’accordo tra Conte, Schlein, De Luca e AVS. Altri nomi che emergono dalla stampa locale in Campania, sui principali “sponsor” per la giunta Fico, sono quelli di Andrea Volpe, Giovanni Gozzo o Pasquale Sorrentino tutti provenienti da Salerno e non lontani dall’influenza deluchiana, difficile da tenere fuori dalla prossima squadra di governo locale.

Da ultimo la Puglia, con la possibilità di inserire Nichi Vendola dopo il flop alle urne con la mancata elezione in Consiglio Regionale: fuori dalla squadra di eletti anche due ex assessori di peso della giunta Emiliano, come Fabiano Amati (Bilancio) e Gianfranco Lopane, oltre all’ex direttore del dipartimento Cultura e Turismo in Puglia, Aldo Patruno. Tra lista Decaro e Pd ci sarà una forte spartizione degli assessorati, con M5s e AVS che puntano ad ottenere parte della squadra di governo per il futuro della Regione.