Totò Cascio, chi è l’ex bambino di Nuovo Cinema Paradiso/ Vita privata top secret…

Totò Cascio è l’ex bambino diNuovo Cinema Paradiso. Classe 1979, è siciliano ed è diventato popolare recitando nel capolavoro di Giuseppe Tornatore. Aveva solo otto anni quando debuttò sul grande schermo recitando nella pellicola di Tornatore. Nonostante il grande successo, Totò Cascio non è riuscito a godersi fino in fondo la bellezza di quel periodo. Quando aveva dodici anni gli viene diagnosticata una malattia genetica ovvero la retinite pigmentosa che lo ha reso quasi cieco. «Mi ero fermato a causa della retinite: a tutti quelli che mi chiedevano che fine avessi fatto dicevo bugie perché non volevo farmi vedere così», ha detto Cascio come si legge sul Messaggero.

La malattia non gli ha permesso di dedicarsi come avrebbe voluto alla recitazione. Tuttavia, ha recitato anche in altri film come Stanno tutti bene, pellicola del 1990 di Giuseppe Tornatore, Festival del 1996 di Pupi Avati, Padre Speranza del 2005 di Ruggero Deodato. Nel 2021 ha deciso di raccontare la sua storia e la sua battaglia contro la malattia nel cortometraggio “A occhi aperti”.

Chi è Totò Cascio: vita privata top secret e assenza dai social

Discreto e riservato, Totò Cascio ha sempre protetto la propria vita privata. Nelle varie interviste si sofferma sulla propria carriera e sulla battaglia contro la retinite pigmentosa non svelando dettagli del suo privato di cui non si sa assolutamente nulla. Totò Cascio, inoltre, non ha neanche un profilo Instagram anche se spesso appare sui profili di altri personaggi famosi di cui è ospite nelle varie trasmissioni o con cui ha un rapporto d’amicizia.

Oggi, venerdì 18 febbraio, Totò Cascio è tra gli ospiti di Serena Bortone. Nel salotto di Oggi è un altro giorno, nel corso dell’ultima puntata settimanale del programma di Raiuno, svelerà qualche dettaglio in più della sua vita privata e professionale?

