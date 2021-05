Toto Cutugno/ “All’Eurovision 1990 ho battuto la Francia come i Maneskin”

Prima dei Maneskin, l’ultimo vincitore italiano dell’Eurovision Song Contest era Toto Cutugno. Il cantautore vinse la manifestazione nel 1990 con il brano “Insieme: 1992”. Prima di lui era riuscita nell’impresa Gigliola Cinquetti nel 1964, 31 anni dopo di lui i Maneskin. Cutugno, però, è stato il primo cantante in assoluto che era anche paroliere e compositore della canzone vincente. Raggiunto dal Corriere della Sera, Cutugno ha commentato la vittoria della band romana: “Ha vinto un pezzo rock e mi ha fatto molto piacere perché significa che l’Italia può fare tutto. Capacità scenica e modo di stare sul palco, sono andati fuori da tutti gli schemi e proprio questa è stata la loro forza”. Nel 1990 Sanremo era stato vinto dai Pooh “ma ci ripensarono. E allora chiesi io di poterci andare da secondo”, ha raccontato Cutugno, oggi 77 anni.

Toto Cutugno: la vittoria all’Eurovision Song Cotest nel 1990

Con l’Eurovision Song Contest, Toto Cutugno sconfisse la maledizione che l’aveva visto sfiorare il primo posto al Festival di Sanremo per ben sei volte. Nel 1990 a Sanremo si era classificato secondo con il brano “Gli amori”, ma sul palco dell’Eurvision a Zagabria decise di portare “Insieme: 1992”, in cui raccontava “l’Europa unita prima che si realizzasse”. Poco dopo sarebbe scoppiato il conflitto jugoslavo: “Quattro ragazzi del coro mi raccontarono dei problemi, sei mesi dopo ci fu la guerra e uno di loro è morto. Non posso dimenticarlo”, ha ricordato il cantante sulle pagine del Corriere della Sera. Anche nel 1990, l’Italia batté la Francia, rappresentata da Joëlle Ursull: “La Francia era prima, io ero terzo o forse quarto e verso la fine l’ho superata”. Fortunatamente all’epoca nessuno mise in dubbio la sua vittoria…

