Toto Cutugno come è morto: l’addio nel 2023 dopo un cancro alla prostata

Tra i più grandi artisti italiani, conosciuti in tutto il mondo, c’è anche Toto Cutugno, profondamente amato sia in Italia che all’estero. Nato nel 1943, l’artista originario di Fosdinovo è scomparso nel 2023. Ma Toto Cotugno come è morto? Il cantante era malato da tanti anni: dal 2007, infatti, aveva scoperto di avere un tumore alla prostata e nello stesso anno ha subito un’operazione. Successivamente si è sottoposto ad una serie di terapie che hanno portato il tumore a ridursi e lui a guarire, tanto che l’anno successivo è tornato anche a Sanremo. Più avanti, purtroppo, la malattia è tornata portandola alla morte all’età di 80 anni.

Toto Cutugno è morto infatti il 22 agosto del 2023 a causa delle conseguenze del carcinoma cronico della prostata, che era tornato dopo diversi anni. Il cantante è scomparso all’ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato da settimane. Si trovava nella struttura milanese già da diverso tempo a causa di un aggravamento delle sue condizioni. I funerali di Toto Cotugno sono stati celebrati due giorni dopo nella basilica dei Santi Nereo e Achilleo a Milano.

Toto Cutugno come è morto: una malattia lo ha portato via a ottant’anni

Toto Cutugno è stato a lungo uno dei più grandi cantautori italiani, molto apprezzato in Italia e in tutto il mondo. Ora che è morto, il suo mito e le sue straordinarie canzoni continuano a vivere e a risuonare nella storia. Prima di morire, Toto Cutugno ha sofferto molto a causa della patologia della quale era affetto, il carcinoma alla prostata. Una patologia della quale aveva sofferto anche molti anni prima e che lo ha strappato ai suoi affetti e ai suoi fan, che lo hanno amato a lungo. È stata dunque una malattia la causa della morte di Toto Cutugno.