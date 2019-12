Toto Cutugno/ Dopo “Ora o mai più” il 2020 ci riporta l’Italiano (55 passi nel Sole)

Toto Cutugno è uno degli ospiti di “55 passi nel sole“, lo spettacolo di Al Bano e Romina Power riproposto in occasione delle festività natalizie in prima serata su Canale 5. L’artista di “l’Italiano” torna così in tv a distanza di pochi mesi dalla partecipazione alla seconda edizione di “Ora o mai più”, il reality show di successo condotto da Amadeus su Rai1. Un’esperienza televisiva importante che ha segnato il suo grande ritorno in tv dopo anni di assenza dovuti anche ad alcuni gravi problemi di salute da cui fortunatamente si è ripreso. “La tv mi fa bene” ha dichiarato il cantautore dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni dove ha raccontato uno speciale televisivo andato in onda nella tv russa. “A Mosca – ha raccontato Toto – la tv ha ripreso due serate in cui 24 grandi cantanti russi hanno cantato in italiano i miei successi. Qui in Italia lo farei se venissero gli artisti per cui ho scritto pezzi celebri: Adriano Celentano, Ornella Vanoni, Fausto Leali, Marcella Bella e Luis Miguel che lanciai con ‘Noi, ragazzi di oggi’ nel 1985″.

Toto Cutugno canzoni: c’è ne è una dedicata al suo cagnolino

Il ritorno ad “Ora o mai più 2” ha segnato una specie di rinascita artistica per Toto Cutugno che ha annunciato anche la pubblicazione di un nuovo album di inediti dove ci sarà una traccia davvero speciale. Si tratta di una canzone dedicata al cagnolino Kira scomparso poco tempo fa: “è stata un fedele compagno di vita per 14 anni. Ho registrato il suo ‘bau bau’ mentre lo rimproveravo e la canzone inizia proprio così, con la sua voce”. Non solo, Cutugno ha raccontato di aver scritto ben quattro canzoni per Francesco Monte, l’ex tronista di Uomini e Donne e concorrente dell’ultima edizione di Tale e Quale Show. Cutugno, infatti, è rimasto colpito dalla bravura di Monte al punto da scrivere per lui. “Dopo l’esperienza a Tale e Quale Show, Francesco Monte, che ha mostrato discrete doti canore, ha ricevuto una telefonata inaspettata da Totò Cutugno. Il cantante ha scritto quattro pezzi per l’ex tronista. E la collaborazione è già in atto. A che cosa punta la strana coppia?” è l’anticipazione pubblicata dal settimanale Chi di Alfonso Signorini.

Toto Cutugno e il malore che lo ha colpito

Il cantante de “Le Mamme” recentemente è stato colpito da un piccolo malore, ma nulla di grave o paragonabile al cancro alla prostata che ha sconfitto. “Vorrei tranquillizzare tutti sul mio stato di salute. Il caldo eccessivo di questi giorni ha causato un momentaneo stato di debolezza che mi ha costretto a non esibirmi in Belgio” – ha precisato Toto Cutugno che ha prontamente rassicurato tutti i fan. “Adesso sto bene: qui in ospedale mi fanno sentire a casa, c’è una consistente percentuale di medici e infermieri italiani ma anche russi, insomma il mio pubblico mi sostiene e si prende cura di me. In settimana sarò dimesso, e dopo qualche giorno, di riposo riprenderò il tour internazionale. Queste le parole del cantante, come riporta Ansa. Tutto è bene quel che finisce bene” ha detto il cantante.



