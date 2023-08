Toto Cutugno: “Ho visto mia sorella Anna morire soffocata…”/ “Mia moglie Carla poteva cacciarmi…”

Toto Cutugno, dalla tragica morte della sorella alla malattia degli altri due fratelli

La notizia della scomparsa di Toto Cutugno ha sconvolto tutti, il suo peso specifico nella cultura musicale italiana e non solo rappresentano un pezzo di storia incredibile. Prolifico dal punto di vista artistico; una scrittura sempre originale, profonda e che ha dato vita a brani iconici interpretati anche da colleghi e colleghe nel corso degli anni. Il cantautore nel corso della sua carriera non ha disdegnato alcune partecipazioni televisive, così come i contributi tramite intervista.

Carla, chi è la moglie di Toto Cutugno/ Lui confessò: "L'ho tradita con Cristina ma lei mi ha perdonato"

Ripercorrendo alcuni contributi del passato di Toto Cutugno, molti ricorderanno le toccanti parole che nel 2018 – intervistato dal Corriere – proferì per raccontare alcuni aneddoti piuttosto dolorosi relativi alla sua infanzia e famiglia. Dalla morte della sorella alla sua persona la lotta contro il tumore maligno alla prostata. “Ho visto morire mia sorella Anna sotto i miei occhi, soffocata. Stava mangiando gli gnocchi e uno le andò di traverso; aveva 7 anni, io 5″. Il dolore vissuto in tenera età si è poi quasi rinnovata con la malattia degli altri due suoi fratelli. “Pochi mesi dopo nacque mio fratello Roberto, a cui voglio un bene dell’anima, che si ammalò di meningite… Poi mia sorella Rosanna, che è stata la prima bambina ad essere operata al cuore in Italia, a Torino”.

Toto Cutugno, le canzoni: da "L'Italiano" a "Il tempo se ne va"/ La vittoria all'Eurovision nel 1990

Toto Cutugno, il figlio avuto fuori dal matrimonio e la lotta contro il tumore alla prostata

Nel prosieguo dell’intervista rilasciata al Corriere da Toto Cutugno nel 2018 il cantautore ebbe modo di raccontare anche un episodio difficile legato alla sua vita privata. Nello specifico, l’artista dovette fare i conti con la nascita di un figlio avuto da una relazione extraconiugale con una donna di nome Cristina. In ogni caso, sua moglie Carla – sposata nel 1971 – riuscì a perdonarlo. “Carla poteva cacciarmi di casa e invece non lo ha fatto, al contrario; la prima cosa che mi disse fu di riconoscere mio figlio e dargli il mio cognome“.

Toto Cutugno, com'è morto: era malato da tempo/ "Negli ultimi mesi si era aggravato"

Proseguendo nel racconto, Toto Cutugno rivelò anche qualche dettaglio – riferito al 2018 – proprio sul bambino nato fuori dal matrimonio con Carla. “Nico Cutugno oggi ha 28 anni, è laureato in Economia ed è uno di quei tanti bravi ragazzi italiani sui quali il nostro Paese dovrebbe puntare”. Avviandosi verso la conclusione della vecchia intervista per il Corriere, il cantante de “L’Italiano” spese qualche parola anche per l’esperienza alle prese con un brutto male. Dopo la diagnosi di un tumore alla prostata, Toto Cutugno si sottopose ad un intervento chirurgico, nel 2007, che mise in salvo la sua vita: “Non gliel’ho data vinta; ho combattuto e sto meglio”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA