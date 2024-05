Toto Cutugno, il figlio Nico a Domenica In: “Non accettava la malattia”/ “Non si è preso tempo per curarsi””

Domenica In, il figlio di Toto Cutugno (Nico) svela: “Ecco come ho scoperto che era mio padre”

La puntata di oggi di Domenica In, 5 maggio 2024, si è aperta con una lunga intervista del figlio di Toto Cutugno, Nico che ha ricordato il padre scomparso lo scorso agosto. E tra aneddoti e retroscena il giovane ha fornito un ritratto intimo e privato del genitore. Innanzitutto ha confessato quando ha scoperto di essere il figlio di Toto Cutugno essendo lui nato da una relazione extraconiugale e fino ad 8 anni non sapeva che suo padre fosse un cantante: “Diciamo che per me era semplicemente il mio papà, lo vedevo spesso ma non sapevo chi fosse.” C’è questo episodio che io ricordo sempre con il sorriso, io ero in macchina con lui e in radio passava Voglio andare a vivere in campagna e notavo che il timbro della voce era simile alla sua. Mi sembrava però strano perché lui mi aveva detto che faceva l’ingegnere.”

E subito dopo ha aggiunto: “C’è questo episodio che io ricordo sempre con il sorriso, io ero in macchina con lui e in radio passava Voglio andare a vivere in campagna e notavo che il timbro della voce era simile alla sua. Mi sembrava però strano perché lui mi aveva detto che faceva l’ingegnere. Poi lo scoperto perché è uscito un articolo sui giornali e me l’hanno dovuto dire. In particolare è stato il mio bisnonno che è venuto da me in camera e mi ha detto, Nico tuo padre è Toto Cutugno” E sulla madre ha aggiunto: “Non è che non aveva il coraggio di dirmelo ma semplicemente una forma di tutela e di protezione. Ed è stato anche giusto così. Il fatto che io sono nato così è nato comunque dall’amore e dunque non c’è nulla di sbagliato.” Durante l’intervista ha anche ripercorso gli ultimi anni e la malattia di Toto Cutugno.

Durante la chiacchierata Nico, figlio di Toto Cutugno ha confessato a Mara Venier che tipo di papà è stato: “È stato un papà molto presente perché comunque ho sempre sentito molto amore da parte sua ma anche estremamente giovanile, era molto alla mano anche con i miei amici. Scherzoso ma ci teneva al tempo stesso che io avessi due o tre regole sul rispetto e l’educazione. Ed in quel caso se le infrangevo si scaldava molto.” Aggiungendo che anche lui fa musica ma il padre non lo assecondava ma ha cambiato idea all’ultimo: “Temevo un po’ il giudizio di papà ma siamo arrivati al punto in cui lui è riuscito a dirmi che gli piaceva quello che scrivevo. E questo è successo di recente, nell’ultimo anno. C’è una canzone in particolare che lui apprezzava.”

Infine ha rivelato anche come Toto Cutugno ha affrontato la malattia, un tumore con cui ha lottato per 16 anni: “La malattia l’ha vissuta a modo suo quasi come se non l’avesse accettata e non si è preso del tempo per curarsi e stare tranquillo. Io mi ricordo che faceva la chemio in settimana e nei weekend faceva i concerti. Lui è riuscito combattere con grande coraggio e non si piegava alla malattia.”











