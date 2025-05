Toto Cutugno, artista morto nel 2023, ha avuto un figlio, Niko, frutto di una relazione extraconiugale: il giovane è nato nel 1989 ed è stato riconosciuto dal papà solamente molti anni dopo. Il ragazzo è nato da una storia all’infuori del matrimonio. Il cantante era sposato con Carla Galli ma con la donna non ha avuto nessun figlio nonostante il matrimonio sia durato praticamente più di cinquant’anni, essendo loro sposati dal 1971. Il figlio di Toto Cutugno, Niko, è nato da un incontro fortuito con la mamma del ragazzo. I due si sono incontrati in aereo nel 1989 ed è cominciata una conoscenza. “Lui era già sposato. Per tutta la vita ha coltivato due famiglie” ha raccontato il figlio di Toto Cutugno al Corriere della Sera. Per sette anni, Niko non ha saputo che suo papà era il famoso cantante. Come ha spiegato proprio il ragazzo, fu il nonno materno a dirglielo, indicandogli la foto del papà sulla Settimana Enigmistica e dicendo che si trattava appunto del padre.

Dopo aver scoperto chi fosse il papà, Niko ha cominciato a vederlo regolarmente ma gli diceva di essere un ingegnere e di dover rimanere fuori per lunghi periodi a causa del suo lavoro. “Veniva e se ne andava” ha spiegato Niko, che non sapeva che il papà fosse così famoso. Nel 1997, quando il figlio aveva otto anni, Toto Cutugno lo riconobbe ufficialmente, anche in accordo con la moglie Carla Galli. All’inizio, come spiegato dal ragazzo, non fu facile: il papà era infatti famosissimo e ricchissimo e questo gli provocava del disagio, anche in relazione ai suoi compagni di scuola, che la prendevano in giro.

Toto Cutugno e Carla Galli si sono sposati che erano appena due ragazzi. Una storia d’amore lunghissima la loro e profondamente salda nonostante il tradimento di lui. “Carla poteva cacciarmi di casa e invece non l’ha fatto. La prima cosa che mi disse fu di riconoscere mio figlio e dargli il mio cognome” raccontò in passato l’artista. Una grande donna, dunque, rimasta sempre al suo fianco.