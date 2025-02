Totò Schillaci, chi era e carriera nel calcio: la militanza nei club e la Nazionale

Totò Schillaci verrà ricordato oggi pomeriggio, mercoledì 26 febbraio 2025, nella nuova puntata de La volta buona su Rai 1, dove la figlia Jessica Schillaci sarà ospite ai microfoni di Caterina Balivo. Sarà l’occasione per omaggiare il grande campione di calcio che ci ha lasciati lo scorso settembre dopo una malattia. Nato a Palermo nel 1964, si è avvicinato al mondo del pallone sin da giovanissimo militando inizialmente nelle giovanili dell’AMAT Palermo, prima di approdare nel professionismo con le squadre di club.

Barbara Lombardo, chi è la moglie di Totò Schillaci/ "Siamo stati presenti nelle nostre vite"

Nel 1982 arriva la sua prima importante esperienza calcistica quando viene ingaggiato dal Messina, che allora militava in Serie C e che proprio grazie anche ai gol dell’attaccante ottenne la promozione in Serie B nel 1985-86. Nel 1989 vi è poi il trasferimento alla Juventus, dove vi rimase fino al 1992 quando passò poi all’Inter; l’ultima esperienza nei club risale al periodo 1994-1997, quando militò nella Júbilo Iwata, squadra del campionato giapponese, sino al suo ritiro dal calcio giocato nel 1999 dopo un infortunio.

Mattia, Jessica e Nicole: chi sono i figli di Totò Schillaci/ La famiglia del compianto calciatore

Totò Schillaci, com’è morto e malattia: la lotta contro un tumore al colon

Totò Schillaci in carriera è stato anche eroe dei Mondiali di Italia ’90 per la nostra Nazionale. Grazie ad una buona annata effettuata tra le fila della Juventus, nel 1990 arriva infatti la sua prima convocazione nella Nazionale italiana; in occasione del campionato mondiale giocato in quell’anno in Italia, l’attaccante si mise in mostra a suon di prestazioni e gol, diventando alla fine delle gare miglior giocatore nonché capocannoniere della competizione.

Ma com’è morto il grande Totò Schillaci? Il calciatore negli ultimi anni ha dovuto fare i conti con una brutta malattia, un tumore al colon: dopo essersi sottoposto a operazioni e chemioterapia nel 2022, l’anno scorso fu colpito da una recidiva che lo costrinse al ricovero in ospedale. Totò Schillaci è morto a Palermo il 18 settembre 2024 all’età di 59 anni, in seguito al peggiorare della sua salute.

BARBARA LOMBARDO, CHI È SECONDA MOGLIE DI TOTÒ SCHILLACI/ "Aveva paura di morire e lasciare sola"