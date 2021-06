Totò Schillaci/ Il Campione di Notti magiche e la famosa testata a Roberto Baggio

Nella serata in cui Amadeus chiama a raccolta gli azzurri in attesa dell’avvio degli Europei, ironia della sorte vuole che proprio Salvatore Schillaci, detto Totò, ex calciatore di origini siciliane, il re di Notti Magiche, i famosi mondiali del 1990, sia ospite di Simona Ventura nel gioco flop Game of Games.

Classe 1964, ruolo attaccante, i tifosi lo ricordano per le sue imprese al campionato del mondo 1990 sfiorando anche il Pallone d’oro quello stesso anno, andato al tedesco Lothar Matthäus. Nella sua carriera ha militato in diverse squadre, dalla Juventus all’Inter, ma il suo inizio è stato nelle giovanili dell’AMAT Palermo. Nel 1989 venne ingaggiato dalla Juventus per 6 miliardi di lire conquistando subito un posto da titolare e realizzando 15 gol in 30 partite di campionato.

Totò Schillaci ospite a Game of games da Simona Ventura

La sua vita è stata sempre molto movimentata e non solo calcisticamente parlando. Nota a tutti la diatriba tra Totò Schillaci e l’ex moglie Rita Bonaccorso ma anche la famosa testata a Roberto Baggio di cui lui stesso parlò durante un’ospitata a “Non Disturbare”, nel salotto di Paola Perego.

Dopo aver premesso che giocatori come Roberto Baggio non esistono più, Schillaci ha raccontato poi quello che successe negli spogliatoi di Torino tra loro, di quando Baggio lo stuzzicava un po’ cercando di colpire con il piede il giornale che stava leggendo e lui, in un momento di nervosismo personale, dopo un paio di avvisi, si alzò e gli diede una testata: “Finì lì. Abbiamo cancellato poi tutto”.

Dopo il ritiro dal mondo del calcio, Schillaci ha partecipato nel 2004 al reality show televisivo L’isola dei famosi e qualche anno dopo ha interpretato il ruolo di un boss mafioso in “Squadra antimafia – Palermo oggi” e poi ha fatto un cameo in “Benvenuti a tavola – Nord vs Sud”. Cosa gli vedremo fare questa sera?

