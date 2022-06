Toto-tracce Maturità 2022, Prima Prova/ Ultime notizie: Ucraina, Dante, anniversari

PRIMA PROVA MATURITÀ 2022: LE TIPOLOGIE DEL TEMA

Meno di una settimana al ritorno in “presenza” dell’Esame di Maturità 2022, tre anni dopo quell’ultimo tema in classe prima della pandemia: mercoledì 22 giugno scatta la Prima Prova per milioni di maturandi, il via ufficiale agli Esami di Stato che vedranno una Seconda Prova a carattere “non nazionale” e un colloquio orale.

Tra toto-tracce e titoli possibili dei temi, impazza il toto-Maturità 2022 quest’anno dedicato esclusivamente al tema d’italiano che rappresenta l’unica vera prova nazionale uguale per tutti. Saranno in tutto 7 le tracce proposte agli studenti: una sola ne dovranno scegliere, con 6 ore di tempo per la produzione. La Prima Prova della Maturità 2022 consiste, come ribadito dal regolamento del Miur, in tre tipologia: Tipologia A, analisi e interpretazione del testo letterario (2 tracce); Tipologia B, analisi e produzione di un testo argomentativo (3 tracce, di cui una di ambito storico); Tipologia C, riflessione critica di carattere espositivo argomentativo su tematiche di attualità (2 tracce).

MATURITÀ 2022: TOTO-TRACCE E ANNIVERSARI PER LA PRIMA PROVA

Partendo proprio dallo schema ufficiale delle tracce per la Prima Prova di Maturità 2022, l’esame che scatterà tra meno di una settimana vede già un numero consistente di “toto-tracce” con titoli e argomenti fissati dai numerosi anniversari di questo 2022.

Skuola.net assieme ad Adnkronos hanno intervistato 3mila maturandi per sapere i “sentiment” sulla Prima Prova in arrivo: per la Tipologia A, la cara e vecchia analisi del testo, gli autori più quotati sembrano essere Luigi Pirandello, Gabriele d’Annunzio, Giuseppe Ungaretti, Giovanni Pascoli e Giacomo Leopardi. Osservando però il fronte anniversari, rientrano tra le toto-tracce anche brani di Giovanni Verga e Pier Paolo Pasolini, in quanto ricorrono i centenari – rispettivamente – di morte e nascita. Stesso discorso per Dante Alighieri, lo scorso settembre celebrati i 700 anni dalla morte. Per la Tipologia B invece – il tema argomentativo – non si può non prendere in considerazione i 150 anni dalla morte di Giuseppe Mazzini, così come i 100 anni dalla Marcia su Roma del Fascismo, oppure ancora i 30 anni dalle stragi di Mafia del 1992 contro i giudici Falcone e Borsellino. Temi meno quotati ma pur sempre rappresentativi di anniversari importanti sono i 30 anni dalla firma trattato di Maastricht, pilastro per la nascita dell’Unione Europa; i 200 anni dalla nascita di Louis Pasteur, inventore del vaccino antirabbico ma anche “anticipatore” della scoperta della penicillina (di Fleming); 250 anni dalla nascita del poeta e filosofo britannico Samuel Taylor Coleridge. Infine per la Prima Prova con Tipologia C della Maturità 2022 – il tema di attualità – le tracce con toto-titoli si sprecano: Covid e Ucraina sono praticamente fuori quotazioni per eccesso di rialzo, la straordinaria annata sportiva per l’Italia o ancora le catastrofi mondiali su grano e gas, o ancora la sempiterna traccia “ambientalista” sulla lotta al cambiamento climatico.

