Toto tracce Seconda Prova Maturità 2025: quali sono i possibili autori per la versione di latino? Ecco l'elenco dei più gettonati

Quale traccia uscirà per la Seconda Prova della Maturità 2025? In queste ore sta impazzendo il cosiddetto “toto tracce”, quando l’esame di quinta superiore è ufficialmente cominciato e quando gli studenti stanno appunto per approcciarsi al secondo dei tre step previsti. Va detto che nella maggior parte dei casi tutti i pronostici precedenti la Maturità vengono smentiti ed è probabile che accadrà lo stesso anche quest’anno. Vogliamo comunque provare a capire il “sentiment” che sta circolando in queste ore sulla seconda prova, soffermandoci in particolare sulla versione di latino, quella che uscirà per i maturandi del liceo classico.

Questi avevano due opzioni, latino o greco, ed è stata sorteggiata la prima, di conseguenza sono moltissimi coloro che si stanno domandano quale temuto autore dovranno affrontare. Ricordiamo brevemente che a differenza della prima prova, che è uguale per tutte le scuole superiori, la seconda cambia a seconda dell’indirizzo di studi, e la versione di latino è considerata storicamente una delle più complesse dell’intero esame.

Proviamo quindi a prevedere il futuro, anche sulla base delle ultime tracce sorteggiate durante gli esami degli anni passati. Fra i nomi più gettonati vi è senza dubbio quello di Cicerone, uno di quelli che domina la classifica dei “prescelti” per il secondo step dell’esame di Maturità 2025. Il motivo di questa alta quotazione è semplice: è quello più sorteggiato dal 1969 ad oggi, ben 20 volte, di conseguenza non è da escludere che anche domani faccia capolino. Nel contempo va detto che negli ultimi dieci anni è sempre stato “latitante”: che il 2025 sia la volta buona?

TOTO TRACCE SECONDA PROVA MATURITÀ 2025, I NOMI PIU’ CALDI

Altro nome molto caldo è quello di Seneca, 16 volte presente all’esame di maturità, ma occhio anche a Tacito, 5 apparizioni per lui: entrambi sono stati sorteggiati negli ultimi anni, ma chissà che il ministero dell’istruzione, a sorpresa, non decida di gettarli nuovamente nella mischia anche domani. Per IoDonna non è da escludere anche la presenza di Petronio, ma anche Quintiliano, Plinio il Giovane, così come Vitruvio, Claudio Mamertino e molti altri filosofici e storici dell’epoca che fu.

Ma secondo ChatGPT, il modello di intelligenza artificiale al momento più in voga, quale potrebbe essere la traccia dell’esame di maturità 2025 per la seconda prova, versione di latino? Glielo ha domandato il portale Virgilio, selezionando appunto il sopracitato Cicerone, quello più gettonato negli ultimi 56 anni. L’IA consiglia anche quali opere studiare per prepararsi al meglio, a cominciare dal De Officiis, ma anche le Epistulae ad Atticum. ChatGPT ha menzionato anche Seneca e Tacito, nonostante il primo sia stato scelto nel 2017 e nel 2023, mentre il secondo nel 2015 e nel 2019, consigliando quindi una preparazione anche su di loro.

TOTO TRACCE SECONDA PROVA MATURITÀ 2025, QUALCHE CONSIGLIO

Ovviamente per noi esterni è facile consigliare di “prepararsi su tutto”, ma bisogna sempre mettersi nei panni di uno studente 18enne, che oltre alla versione di latino dovrà affrontare mille altre materie di studio in questi giorni. Se possiamo dare qualche consiglio, sperando magari di aver beccato chi saranno gli autori prescelti, ricordiamo che sarà fondamentale utilizzare al meglio la grammatica e la sintassi latina, e quindi concentrarsi sul lessico da tradurre e utilizzare, e ciò richiede alla base un’ampia conoscenza del vocabolario latino e del significativo di parole, pensieri e verbi.

Infine sarà fondamentale interpretare il pensiero critico dell’autore scelto per la seconda prova della maturità 2025, cercando di contestualizzarlo e di inquadrarlo nell’epoca di appartenenza, e nel contempo di spiegarlo nel migliore dei modi possibile. La seconda prova di Latino sarà quindi una grande sfida in ogni senso per i maturando, non ci resta che augurare a loro in bocca al lupo.