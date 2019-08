Totonomi ministri Governo Pd-M5s, Conte premier/ Nodo Di Maio: tecnico Mef, Interni..

Mentre sta decollando la trattativa tra Pd-M5s per la formazione del Governo di legislatura e mentre sono in corso ancora le consultazioni da Mattarella che porteranno in serata alla nomina del nuovo Premier incaricato (Giuseppe Conte al 99%, ndr) sono inevitabili i discorsi e le analisi sui possibili totonomi di Ministri del nuovo Governo pronto ad insediarsi a Palazzo Chigi nelle prossime settimane. Diversi i nodi in campo, come del resto già evidenziato nei primi giorni di trattative: prima sul Premier, poi però risolto con la conferma di Conte e il veto “caduto” del Pd, poi quello del vice con Di Maio che pretende di rimanere in sella, con i dem che però non vorrebbero cedere anche su questo. Secondo il Messaggero sarebbero pronti 8 ministri per il Pd e 8 per il M5s, ma sui nomi ovviamente è un gran festival di toto-candidature di ogni tipo: la linea dei retroscena del quotidiano romano vede Andrea Orlando (vicesegretario dem) al posto di Salvini all’Interno, Paolo Gentiloni agli Esteri, Fabrizio Barca (economista vicino al Pd) all’Economia, Delrio al Lavoro. Sul fronte M5s invece, Riccardo Fraccaro alle Riforme, Patuanelli al posto di Toninelli alle Infrastrutture, Luigi Di Maio alla Difesa e Alfonso Bonafede confermato alla Giustizia.

TOTONOMI MINISTRI DEL GOVERNO PD-M5S: IL NODO DI MAIO

Il nodo però resta e non da poco su Luigi Di Maio: lui pretende di fare uno dei due vicepremier – con Dario Franceschini tra i dem come possibile “nuovo Salvini” – ma da Zingaretti sarebbe arrivato un veto incrociato almeno su questo dopo aver accettato Conte e il voto su Rousseau al termine delle consultazioni. Secondo l’Adnkronos infatti Di Maio potrebbe cedere sul fronte vicepremier ma volere a quel punto un dicastero importante: la Difesa è il più quotato ma lì la Trenta potrebbe anche rimanere, mentre sull’Interno il Pd avrebbe risposto “picche”. Per l’agenzia all’Economia dovrebbe andare un tecnico che rassicuri i mercati (si parla di Antonio Misiani o Roberto Gualtieri), mentre per gli Esteri Gentiloni e come commissario europeo Enrico Letta sarebbero i nomi forti del Pd. Tra gli altri totonomi di Ministri rivelati dall’Adnkronos vi sarebbero le “quote renziane” – Ettore Rosato ai Rapporti col Parlamento, Anna Ascani alla Cultura e Simona Malpezzi all’Istruzione – mentre Fraccaro andrebbe alla PA e Giulia Grillo rimarrebbe alla Sanità. Sul fronte “tecnici”, i giallorossi sarebbero tentati da Franco Gabrielli al Ministero dell’Interno (è il capo della polizia), Roberto Cingolani forse al Miur e Raffaele Cantone alla Giustizia o alle Infrastrutture.

© RIPRODUZIONE RISERVATA