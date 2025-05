TOTONOMI NUOVO PAPA, CHI SONO I FAVORITI AL CONCLAVE

Fervono i preparativi per il Conclave da cui uscirà il successore di Papa Francesco e, in vista della prima votazione pomeridiana, si analizza il totonomi nuovo Papa per capire se ci sono novità sostanziali tra i cardinali favoriti, un tema che suscita interesse anche tra chi ha deciso di fare delle scommesse. Infatti, le riflessione di questi giorni sul nuovo pontefice hanno inciso sulle quote dei bookmaker, con un mercato di previsioni e scommesse che ha superato i livelli raggiunti in occasione dell’ultima elezione papale.

Mentre si intensificano i contatti informali tra i cardinali elettori, prendono forma le diverse correnti in gioco, perché non c’è una rosa univoca di candidati, ma più fronti a confronto, tenendo ben presente il profilo pastorale su cui si vuole puntare.

Ci sono gli asiatici e africani che cercano compattezza, ma nel totonomi nuovo Papa spuntano anche i collaboratori papali, mentre al momento i tradizionalisti vengono descritti come quelli più in difficoltà. Il favorito resta il cardinale Pietro Parolin, perché considerato una figura di equilibrio potenzialmente in grado di raccogliere consensi trasversali fin dalla prima votazione.

TOTONOMI NUOVO PAPA, LE OPZIONI A CONFRONTO

La prima votazione di oggi pomeriggio darà una prima idea delle opzioni e degli equilibri su cui potranno convergere i cardinali elettori. Stando a quanto riportato da Repubblica, gli asiatici hanno una rosa ristretta di nomi su cui puntare, e almeno uno sarà Luis Antonio Tagle, che negli ultimi tempi ha perso un po’ di terreno bel borsino, ma d’altra parte è sistemato subito dopo Parolin tra i cardinali favoriti. Comunque, avrebbe recuperato Pablo Vigilio Siongco David.

Gli africani, invece, potrebbero convergere su Fridolin Ambongo Besungu. Visto che per i sudamericani ci sono poche possibilità di fare il bis, potrebbero guardare a un’altra periferia del mondo o alla Spagna, come Cristóbal López Romero, che ha un profilo pastorale e si è messo in evidenza per il dialogo interreligioso e sui migranti. Un profilo simile ha Jean-Marc Aveline, stimato da Francesco. Non dovrebbe essere sostenuto dall’Europa, i cui cardinali non sono compatti. Rispetto a Mario Grech, che pure viene dato in crescita, potrebbero preferire Robert Francis Prevost.

Di sicuro, la partita più complessa è quella che vogliono giocare i tradizionalisti. Ad esempio, appare fuori dai giochi Timothy Dolan per l’endorsement di Donald Trump. Oltre ad Ambongo, c’è Malcom Ranjith, ma potrebbero convergere su un profilo più moderato, lo svedese Anders Arborelius o l’ungherese Peter Erdo, finito anche nel totonomi nuovo Papa del 2013.

QUOTE E SCOMMESSE SU NUOVO PAPA, DURATA CONCLAVE E NOME PONTEFICE

Secondo i bookmaker internazionali, cui fa riferimento Alanews, Pietro Parolin è il favorito con oltre il 32% delle preferenze, seguito da Luis Antonio Tagle al 16%, mentre Peter Turkson e Peter Erdo sono entrambi all’8% di probabilità, invece Pierbattista Pizzaballa è al 7%. Le quote, però, sono in continuo aggiornamento: Parolin e Tagle attualmente sarebbero a 3,50, quindi la competizione potrebbe essere serrata, ma attenzione a Mario Grech, l’outsider che ha richiamato attenzione, scendendo da quota 42 a 20, segno di crescente interesse.

Per quanto riguarda la durata, per i pronostici il Conclave sarà breve, con fumata bianca attesa l’8 maggio (quota 2,10). L’elezione del nuovo Papa già al primo scrutinio il 7 maggio è considerata possibile, ma con quota 9, più probabile che avvenga domani o il 9 maggio (2,75). Infine, ci sono quote scommesse anche per il nome del nuovo Papa: Francesco II è ritenuto il più probabile (quota 5,00), a seguire Giovanni e Giovanni Paolo (quota 6), poi Benedetto (quota 7), in ogni caso si evince un desiderio di continuità nella Chiesa cattolica.