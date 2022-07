Totti, addio a Ilary Blasi dopo ultimatum di Noemi Bocchi?/ Spunta l’indiscrezione…

Francesco Totti tra Ilary Blasi e Noemi Bocchi

Non si placa il gossip intorno a Ilary Blasi, Francesco Totti e Noemi Bocchi. Dopo l’incontro dei tre ad una festa di cui ha parlato l’amico Alex Nuccetelli, a svelare nuovi dettagli sulla fine del matrimonio da favola tra Ilary e Totti è Alessandro Rosica che, attraverso la pagina Investigatore Social, ha svelato cosa sarebbe accaduto tra Totti e Noemi prima della decisione dell’ex calciatore di chiudere il matrimonio con la Blasi.

Francesco Totti e Noemi, il primo incontro e la festa con Ilary Blasi/ Nuccetelli: "Ecco cos'è accaduto"

Secondo quanto fa sapere Alessandro Rosica, prima del doppio comunicato con cui è stata ufficializzata la fine del matrimonio dopo 17 anni, Totti avrebbe preparato con diverso anticipo le carte per il divorzio per un’esplicita richiesta di Noemi Bocchi che gli avrebbe chiesto di scegliere tra lei e Ilary.

Francesco Totti: la richiesta di Noemi Bocchi

Secondo quanto scrive Alessandro Rosica, Totti avrebbe preso “una sbandata” per Noemi Bocchi. “Totti, già da qualche mese, avrebbe cominciato a preparare le carte del divorzio ‘in gran segreto’ per una promessa fatta proprio a Noemi, il quale avrebbe dato un ultimatum clamoroso al capitano ‘o scegli lei o scegli me, sono stanca di essere il terzo incomodo’ da qui, l’incredibile separazione tra una delle coppie più belle, solide e importanti al mondo“, scrive Rosica sulla pagina Investigatore Social.

Ilary Blasi, Francesco Totti e Noemi Bocchi insieme ad una festa/ Spuntano le foto, qualcosa non torna...

Una nuova indiscrezione non confermata dai diretti interessati, dunque, sulla fine di uno degli amori più belli la cui fine ha lasciato senza parole tutti i fan.

LEGGI ANCHE:

Ilary Blasi si "concede" a settembre a Silvia Toffanin?/ In arrivo la sua verità su Totti e Noemi Bocchi

© RIPRODUZIONE RISERVATA