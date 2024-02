Totti-Blasi, guerra su assegno figli: lui chiede sconto/ Ma spuntano nuove carte: ha speso 3 milioni a Monaco

Tra Francesco Totti e Ilary Blasi è guerra anche sull’assegno per i figli. C’è un nuovo capitolo della saga relativa alla separazione tra l’ex calciatore della Roma e la conduttrice, secondo quanto riportato da Repubblica. Totti chiede uno “sconto”, vorrebbe infatti spingere l’assegno di mantenimento verso il basso rispetto alla decisione del giudice. Il magistrato, in una sentenza provvisoria dello scorso aprile, aveva stabilito che Totti dovesse versare 12mila e 500 euro al mese oltre a 40mila euro l’anno per le rette scolastiche delle due figlie, pari al 75% del totale. L’ex capitano giallorosso spera di riuscire a pagare quasi il 50% in meno, nello specifico 6.250 euro.

Il Tribunale civile, però, ha acquisito dei documenti in cui emerge che l’ex giocatore dal 2020 al 2023 ha speso 3 milioni di euro. Denaro con destinazione il Principato di Monaco, molto probabilmente per giocare d’azzardo. Ognuno può spendere i suoi soldi come meglio crede, ma quei documenti rischiano di complicare i piani di Totti in base ad un ragionamento della controparte. Perché chiedere di abbassare l’assegno di mantenimento per i figli se c’è tanta disponibilità di denaro nei conti?

TOTTI VS BLASI, L’ALTRA BATTAGLIA: CHI HA TRADITO PER PRIMO?

Repubblica ricorda che c’è un’altra battaglia, oltre a quella economica. Riguarda il tradimento e chi lo ha commesso per primo. Per provare a risolvere l’enigma, i magistrati hanno deciso di ascoltare i testimoni che Francesco Totti e Ilary Blasi ritengono fondamentali per ricostruire la parabola finale dell’ex coppia. Se l’ex attaccante della Roma può calare la carta di Cristiano Iovino, presunto amante dell’ex moglie, lei presenterà una sua lista che punta il dito contro l’ex marito, accusato di aver iniziato da tempo la relazione con l’attuale fidanzata Noemi Bocchi.

Il primo ad avere iniziato la relazione extraconiugale potrebbe essere considerato responsabile della fine del matrimonio, con strascichi giudiziari negativi, ma non è neppure certo. Quel che invece è sicuro che è la saga Totti-Blasi è solo all’inizio. Infatti, stando a quanto riportato dal Fatto Quotidiano, Ilary Blasi starebbe preparando una risposta a tono a Francesco Totti per aver tirato in ballo “il ragazzo del caffè”, Cristiano Iovino. Per ora, comunque, le parti restano in silenzio. Pubblicamente tutto tace, la parola è lasciata agli avvocati.











