Totti-Blasi, s’infiamma il “triangolo”/ Noemi spunta all’OIimpico con Francesco ma…

Francesco Totti e Noemi Bocchi di nuovo “vicini”: è crisi tra “Er pupone” e Ilary Blasi?

Francesco Totti e Ilary Blasi tornano al centro dell’attenzione mediatica per la presunta crisi d’amore che avrebbe innescato la “terza incomoda” tra loro, Noemi Bocchi, secondo i beninformati del gossip del momento. La bionda dagli occhi da cerbiatta è passata alla storia del gossip in quanto ritenuta curiosamente molto vicina a Totti, tanto da gettare ombre sul matrimonio di Francesco Totti e Ilary Blasi, e in queste ore torna a palesarsi a pochi passi dal sex-symbol laziale, appostandosi a distanza ravvicinata da Francesco allo Stadio Olimpico, dopo la smentita di lui su un loro flirt.

Isola dei famosi 2022, un "No-Vax" nel cast/ Ecco di chi si tratta

Di recente, a pronunciarsi sul pettegolezzo su un possibile flirt extra-coniugale tra Noemi Bocchi, la 34enne laureata in Economia e commercio e designer floreale con due figli, nonché appassionata di calcio e padel (una passione subentrata nel cuore di Totti dopo il calcio, ndr), e l’ex capitano della Roma 45enne, è stato il diretto interessato gridando alla fake news via social. Ad avvalorare la veridicità dell’intervento de “er pupone” ci ha pensato un post di Ilary Blasi tra le Instagram stories, che immortala la showgirl mentre assiste da casa alla recente apparizione tv a C’è posta per te di Francesco Totti. Una story che farebbe sperare -ai fan della coppia storica- che Totti e Ilary Blasi siano ancora felicemente sposati.

Isola dei Famosi 2022, chi sono i concorrenti/ Anticipazioni: 2 gruppi e nuove regole

Francesco Totti e Noemi Bocchi: l’avvistamento che infiamma il “triangolo” con Ilary Blasi

Ma ad infiammare il presunto “triangolo”‘ è ora l’ultimo avvistamento sospetto di Noemi Bocchi, che farebbe per gli esperti del gossip, da prova del 9 della sospetta liaison extra-coniugale con Francesco Totti ai danni dI Ilary Blasi, il che si è verificato nei pochi istanti precedenti dell’inizio del match di Serie A, Roma-Atalanta (partita iniziata alle ore 18 di sabato 5 marzo 2022), allo stadio Olimpico. Totti era in compagnia del figlio avuto dalla Blasi e Noemi con alcune amiche.

Francesco Totti e Ilary Blasi, pace fatta?/ "Chi" li fotografa assieme e...

I presunti amanti si sono a quanto pare disposti in tribuna a 60 metri di distanza l’uno dall’altra. Tutte indiscrezioni fornite da Dagospia. E una domanda sorge ora spontanea: che il 45enne abbia realmente perso la testa per la 34enne nip, dimenticando di colpo la coniuge vip? Nel frattempo, Ilary Blasi si prepara per la conduzione de L’isola dei famosi 2022, al via il prossimo 21 marzo 2022, su Canale 5.

Visto al contrario di quanto si ostina a sostenere Dagospia, il fatto che Francesco Totti si sia disinteressato del gossip e sia tornato in tribuna all’Olimpico, nella sua tribuna e nel suo Stadio, insieme al figlio potrebbe essere proprio una smentita rispetto alle tante e troppe voci su di lui e sul suo matrimonio con Ilary Blasi. Come a dire: non ho fatto nulla di male le volte scorse e quindi torno all’Olimpico come sempre. E con mio figlio, Del resto a vedere Roma Atalanta c’erano 43 mila tifosi, tra i quali pure la signora Noemi Bocchi. E allora?

© RIPRODUZIONE RISERVATA