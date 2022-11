Totti-Blasi verso l’accordo in tribunale?/ Intanto Fabrizio Corona sferra l’attacco…

Francesco Totti e Ilary Blasi verso l’accordo? “La battaglia giudiziaria potrebbe…“

Nelle ultime settimane si sono moltiplicati i gossip su Francesco Totti e Ilary Blasi, che stanno facendo fronte ad una complicata separazione. Pochi giorni fa è andata in scena la prima udienza in tribunale dalle quale, stando ai rumors, sarebbero emersi segnali positivi. A ricostruire gli ultimi frenetici giorni dell’ex coppia d’oro è Novella 2000: “Se l’amore con Noemi procede a gonfie vele, la battaglia giudiziaria con la madre dei suoi figli potrebbe non essere sanguinosa come si diceva fino a poco tempo fa“.

Il settimanale ricostruisce anche la prima udienza, quella legata alla sottrazione dei preziosi orologi dell’ex Capitano da parte della conduttrice. Il settimanale Chi avrebbe anche riferito il presunto motivo di un simile gesto: “Nel corso della prima udienza in tribunale, stando alle prime ricostruzioni, Ilary avrebbe negato il furto dei famosi Rolex. Per la conduttrice pare che si tratti di regali, che tra l’altro non vuole indossare ma lasciare in eredità ai tre figli, Cristian, Chanel e Isabel“.

Ma sembra non esserci pace per Francesco Totti e Ilary Blasi, impegnati nella ricostruzione della loro vita (questa volta parallela e non più in coppia). A rivelare presunti retroscena sulla loro ormai tramontata storia d’amore è stato Fabrizio Corona che a Peppy Night Fest, programma di una tv privata, ha parlato di presunti tradimento dell’ex Capitano ai danni della conduttrice Mediaset. “Francesco Totti avrà tradito Ilary Blasi in media cinquecento volte l’anno per vent’anni” la dichiarazione dell’ex re dei paparazzi.

Ora Totti è felicemente fidanzato con Noemi Bocchi, con la quale le uscite pubbliche sono ormai frequenti. L’ultima è la sfilata sul red carpet di Dubai ai Globe Soccer Awards 2022 e, dalle immagini, sembra che la coppia sia più affiatata ed innamorata che mai. Fabrizio Corona ha fatto un confronto tra questa storia d’amore dell’ex Capitano e la precedente, attaccando Ilary Blasi: “Lui l’ha sostituita con una sua fotocopia e esattamente in due mesi si è ricostruito la stessa famiglia con una donna uguale a lei. E lei è finita completamente nel dimenticatoio. Fra tre anni lei non esisterà più, ma lui resterà sempre Francesco Totti“.











