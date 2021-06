TOTTI CHIEDE “SCUSA” PER IL CUCCHIAIO/ Seedorf: “Alla fine c’hai fatto poco…”

Francesco Totti e Clarence Seedorf: due fuoriclasse del pallone protagonisti di un simpatico siparietto su Instagram. A pochi giorni dall’inizio di Euro2020 si inizia a respirare aria di grande calcio e tra le partite indimenticabili dell’Italia nella rassegna continentale c’è certamente la semifinale dell’Europeo del 2000 contro l’Olanda. Gli Azzurri vinsero ai rigori: protagonisti indiscussi di quella sfida per certi versi epica il portiere Francesco Toldo e…proprio Francesco Totti. Il Pupone si presentò sul dischetto pensando la frase poi divenuta iconica: “Mò je faccio ‘er cucchiaio”. Lo fece davvero, e il portiere olandese van der Sar restò a guardare la palla che dolcemente si insaccava in rete. Ma cosa c’entra questo momento amarcord con Totti e Seedorf ben 21 anni dopo?

FRANCESCO TOTTI: SIPARIETTO CON SEEDORF

A stuzzicare l’ex Milan è stato proprio Totti, che su Instagram ha detto: “Sono ad Amsterdam per incontrare i miei vecchi rivali: che faccio?”. E poi il sondaggio: “Chiedo scusa o cucchiaio?”. La risposta di Seedorf non si è fatta attendere: “Guarda Francé, dopo tutti questi anni, penso sia proprio arrivato il momento di chiedere scusa”. Totti, nella storia Instagram successiva, si è fatto immortalare con la bellissima figlia di Ron de Boer – che indossava un grembiule col cucchiaio – e ha commentato: “Potevo chiedere scusa a Ron de Boer ma Yldau mi sembrava più simpatica”. La risposta più appuntita, però, porta proprio la firma di Seedorf: “Ci hai fatto poco poi con quel cucchiaino”. Eh sì, perché quell’Europeo, in finale, lo perdemmo con i francesi ai tempi supplementari. Meglio ricordare solo il cucchiaio…

