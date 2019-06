Totti, conferenza stampa addio alla Roma/ Diretta tv e streaming video Rai 2: perché lascia?

FRANCESCO TOTTI, CONFERENZA STAMPA DI ADDIO ALLA ROMA

Si terrà quest’oggi la conferenza stampa di addio di Francesco Totti alla Roma, di conseguenza quella di ieri è stata l’ultima giornata da giallorosso in carriera per l’ex capitano. Chissà se un giorno il Pupone rimetterà mai piede a Trigoria, ma con grande probabilità fino a che ci sarà di stanza la dirigenza capitanata dal manager italo americano James Pallotta, la seconda unione non si verificherà. L’appuntamento, dicevamo, è per oggi, lunedì 17 giugno 2019, alle ore 14:00, e lo scenario è la sede del Coni in Roma, dove Francesco Totti ha indetto una conferenza stampa in cui spiegherà il perché del suo addio alla Lupa. Secondo quanto riportato dagli addetti ai lavori vicini all’ambiente giallorosso, a cominciare dai colleghi di Sportmediaset, Totti sarebbe molto deluso per via del fatto di aver ricevuto un incarico di poco peso, ed inoltre, di essere stato escluso dalle decisioni principali della società.

PERCHÈ TOTTI LASCIA LA ROMA? ECCO COSA POTREBBE SVELERÀ IN CONFERENZA STAMPA…

Fra i motivi dell’addio vi sarebbe anche la recente separazione di Daniele De Rossi, il cui saluto è stato a dir poco brusco e inatteso (alla luce anche dei retroscena emersi), passando per il divorzio dall’ex direttore sportivo Ricky Massara, prossimo a divenire il nuovo ds del Milan, fino alla scelta del nuovo allenatore, quel Paulo Fonseca che forse Totti avrebbe lasciato in Ucraina per puntare su un tecnico più navigato come Conte, Ten Hag o Gasperini. Stando a quanto si evince dalla dirigenza però, le cose sarebbero andate ben diversamente, come aveva fatto capire pochi giorni il presidente James Pallotta: «Senza alcun dubbio ci piacerebbe vedere Francesco come una parte fondamentale del nostro futuro». Il patron aveva anche fatto chiarezza sulla presunta riunione di Londra dove l’ex 10 non sarebbe stato invitato: «è stato assolutamente invitato – ha smentito i rumors – alla riunione di Londra».

LO SFOGO DI FRANCESCO TOTTI IN CONFERENZA STAMPA

I vertici gli hanno offerto il ruolo di direttore tecnico, ma secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, Francesco Totti sarebbe amareggiato perché si sente un peso in casa sua, una figura ingombrante a cui dare un ruolo solo per la sua storia nel club, ma non da prendere troppo in considerazione. Di questo ne avrebbe parlato al telefono con il Ceo Guido Fienga, lo stesso tra l’altro con cui si era sfogato De Rossi nei giorni precedenti il divorzio. Il presidente del Comitato olimpico nazionale italiano, Giovanni Malagò, ha lasciato le porte aperte: «Se Totti vuole fare una conferenza al Coni, nessuno può impedirglielo, noi siamo disponibili». Lunedì la conferenza stmapa poi Totti sarà per la prima volta assente al raduno e al ritiro dal 1992.



