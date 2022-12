“Totti è davvero felice e innamorato di Noemi Bocchi”/ Il paparazzo Max Scarfone…

Francesco Totti e Noemi Bocchi: parla il paparazzo Max Scarfone

Come procede la storia d’amore tra Francesco Totti e Noemi Bocchi? Dopo i rumors sul presunto desiderio di Totti di sposare la sua Noemi, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Libero, il paparazzo Max Scarfone che è stato tra i primi ad immortalare la coppia insieme, svela nuovi dettagli sull’amore che ha travolto Totti e che l’ha portato a voltare totalmente pagina dopo il lungo matrimonio con Ilary Blasi. Max Scarfone è l’autore delle prime foto insieme in pubblico di Totti e Noemi. “Le immagini della festa a Santa Severa al ristorante sono il frutto di appostamenti e fiuto”, spiega il paparazzo.

“Io seguivo Noemi e vide che lei, uscita di casa in macchina, la mise in un garage. Poco dopo, dallo stesso posto uscì un Van con i vetri scuri dove c’erano dentro sia Francesco che la sua nuova fidanzata. Così lo seguii e arrivai al ristorante di Santa Severa. Poi ci fi il secondo scatto al ristorante Assunta Madre…“, aggiunge.

Totti e Noemi Bocchi: è vero amore

Secondo il paparazzo Max Scarfone, con Noemi Bocchi, Totti è davvero sereno e felice oltre che innamorato. “Le immagini non mentono. Difficilmente ho trovato Francesco così sereno e felice” – spiega il paparazzo. “Ho delle foto bellissime di Francesco che gioca con Noemi e che fanno capire quanto sia innamorato. Francesco è una persona d’oro che cura e ama i suoi figli come pochi padri fanno“, aggiunge.

E Ilary Blasi invece? Stando alle parole del paparazzo Scarfone, non sembrerebbe esserci un nuovo amore all’orizzonte per la conduttrice. Il paparazzo spiega di aver più volte seguito e fotografato Ilary, ma di non averla mai pizzicata in “situazioni evidenti di complicità con qualcuno”.

