Totti, è guerra con la famiglia di Ilary Blasi?/ Il gesto social che conferma…

Totti e il gesto social che scatena il web

Francesco Totti smette di seguire le sorelle di Ilary Blasi su Instagram. L’ex capitano della Roma che ha ufficialmente cominciato il secondo capitolo della sua vita con Noemi Bocchi con cui ha anche festeggiato il suo 46esimo compleanno, ha anche smesso di seguire anche i cognati dell’ex moglie. Totti che ha sempre avuto un bel rapporto con la famiglia di Ilary, dopo la fine del matrimonio, ha deciso di prendere le distanze da tutti, compresa anche le migliori amiche della conduttrice.

Selvaggia Lucarelli stronca Noemi Bocchi/ "Presta le borse di Ilary alle amiche..."

Con la separazione, l’ex capitano della Roma ha deciso di voltare totalmente pagina e di non voltarsi indietro mettendo fine ad ogni tipo di rapporto, anche social, con tutta la famiglia di Ilary che si è stretta intorno a lei per aiutarla ad affrontare tale percorso. Un gesto, quello di Totti, che non è passato assolutamente inosservato e che è stato notato da tutti i suoi followers.

Francesco Totti ha mentito sulla storia con Noemi Bocchi?/ Spunta un post che…

Totti volta definitivamente pagina: il futuro è con Noemi Bocchi?

Per Francesco Totti, dopo vent’anni di vita vissuta accanto ad Ilary Blasi, è arrivato il momento di guardare avanti. Il futuro dell’ex capitano della Roma si chiama Noemi Bocchi con cui sta vivendo una storia che ha personalmente confermato. Con lei ha festeggiato anche il suo compleanno, sia con una festa a cui hanno partecipato anche i figli Christian e Chanel, sia con una cena organizzata proprio a casa di lei.

Ilary, invece, si sta concentrando su se stessa e i suoi figli. Sempre molto presente sui social, il suo ritorno in tv così come la sua prima intervista televisiva appare ancora molto lontana. Arriverà nelle prossime settimane o deciderà di aspettare ancora?

Francesco Totti, cena intima a casa di Noemi Bocchi/ Intanto gli avvocati cercano...

© RIPRODUZIONE RISERVATA