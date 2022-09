Totti e i Rolex “portati via” da Ilary: “Era stata lei a regalarglieli”/ Retroscena…

Francesco Totti, Ilary Blasi e i Rolex

Tra Francesco Totti e Ilary Blasi spuntano i Rolex e, dopo le dichiarazioni dell’ex capitano della Roma al Corriere della Sera, a svelare il retroscena è il settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 14 settembre. Nella lunga intervista rilasciata ai microfoni di Aldo Cazzullo, l’ex capitano della Roma ha spiegato di non avere più la collezione di Rolex che Ilary, dopo la separazione annunciata lo scorso luglio con un doppio comunicato, avrebbe portato via.

“E’ andata a svuotare le cassette di sicurezza, e mi ha portato via la mia collezione di orologi. Non ha lasciato neanche le garanzie, neanche le scatole. Ci sono alcuni Rolex di grande valore. Sostiene che glieli ho regalati; ma se sono orologi da uomo…”, sono le parole di Totti che poi svela di aver provato a riaverli: “E’ un dispetto. Io le ho nascosto le borse, sperando in uno scambio… Ma non c’è stato verso”.

Il retroscena di Chi sui Rolex di Totti

A distanza di pochi giorni dalla pubblicazione dell’intervista di Totti al Corriere della Sera, il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 14 settembre, svela un retroscena sui famosi Rolex che gli ex coniugi si starebbero contendendo. “Sono orologi che Ilary gli aveva regalato durante il matrimonio e che, per dispetto, voleva riprendersi”, si legge sul magazine diretto da Alfonso Signorini.

Nel frattempo, nonostante l’intervista di Totti e le varie indiscrezioni che stanno circolando sul web, Ilary resta in silenzio preferendo, almeno per il momento, non commentare direttamente le parole dell’ex e soffermandosi su se stessa e i propri figli. Nel frattempo, pare che si stia lavorando per trovare un accordo.

