Totti e Ilary, accordo ancora possibile?/ “Ora costretti al silenzio, presto comunicato congiunto per…”

Un fiume di informazioni e dettagli continuano a giungere in merito alla separazione dell’anno: quella tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Gli ultimi aggiornamenti ci svelano che la prossima settimana è previsto un incontro tra i legali dei due ex coniugi mirato a trovare un accordo. Secondo le parole di Totti nell’intervista al Corriere, pare che questo accordo sarà difficile da trovare, eppure l’obiettivo dei legali – stando a quanto riporta il Messaggero – è proprio quello di attutire i toni che potrebbero accendersi ulteriormente qualora si arrivasse in tribunale.

“[…] l’obiettivo è proprio quello di chiudere qui l’intera vicenda evitando altri danni collaterali. – scrive la fonte – E già perché entrambi avrebbero molte frecce ai loro archi. E il primo passo di questo accordo prevederebbe proprio lo stop alle dichiarazioni pubbliche. Insomma Totti e Ilary costretti al silenzio.”

Proprio in virtù del raggiungimento di questo obiettivo, “Si starebbe lavorando anche ad un comunicato, stavolta congiunto, che metterebbe un punto alla guerra.” fa sapere il Messaggero. Si starebbe insomma lavorando per appianare per quanto possibile le divergenze acuitesi ulteriormente dopo l’intervista rilasciata da Totti. Tante d’altronde le cose da discutere: l’assegno di mantenimento, l’affidamento dei figli – nel 90& dei casi condiviso – e la divisione dei beni che, in questo caso, sono parecchi. Dettagli che verranno discussi a lungo nei prossimi mesi e che sicuramente solleveranno discussioni anche sul web.

