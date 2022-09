Totti e Ilary: accordo di separazione vicino/ Nessuna intervista per entrambi: lei…

Francesco Totti e Ilary Blasi verso l’accordo di separazione

Conclude le vacanze, con il rientro di Ilary Blasi a Roma che ha ripreso la normale vita quotidiana accompagnando la figlia Isabel a scuola e allenandosi per mantenersi in perfetta forma, per gli avvocati della conduttrice e dell’ex capitano della Roma è arrivato il momento di lavorare agli accordi di separazione. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal settimanale Chi che, nel numero in edicola da mercoledì 7 settembre pubblica anche le foto della cena che Totti si è concesso con Noemi Bocchi e qualche amico, si andrebbe verso la pace. “In questo modo Ilary dovrebbe rinunciare di essere stata lasciata per un’altra”, scrive Chi secondo cui il fine dell’ex coppia è garantire la serenità dei figli Christian, Chanel e Isabel.

Secondo quanto si legge su Chi, inoltre, Ilary Blasi, qualora dovesse tornare in tv, non potrà parlare del motivo per cui quando smentì la crisi con Totti, ai microfoni di Verissimo, lo fece perchè credeva fortemente nel matrimonio. Inoltre, nessuno dei due potrà rilasciare interviste proteggendo così la loro vita privata.

Totti e Ilary: cosa prevedono gli accordi di separazione?

Cosa prevede, dunque, l’accordo di separazione che Totti e Ilary dovrebbero firmare a breve? Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Chi, la Blasi avrebbe “una nuova casa intestata ai figli dove andrebbe a vivere e un sostanzioso assegno economico“. Si tratta, naturalmente, di semplici indiscrezioni che non sono confermate.

Tuttavia, pare che sia Totti che Ilary siano orientati a trovare un accordo di pace per evitare di portare avanti la situazione troppo a lungo e concentrarsi sulla serenità di Isabel, Cristian e Chanel che, essendo adolescenti, capiscono tutta la situazione.

