Totti e Ilary Blasi: arriva il ritorno di fiamma?/ Parla Nuccetelli e su Noemi…

La fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua a far discutere. Nel corso della puntata di Estate in diretta del 5 agosto, l’amico dell’ex capitano della Roma, Alex Nuccetelli, si è lasciato andare a nuove dichiarazioni sull’ex coppia svelando anche come sta attualmente Totti e come sta affrontando la fine del suo matrimonio dopo 17 anni. “Come sta Francesco in questo momento? Sono momenti che nella vita che abbiamo passato un po’ tutti, non ci si ritrova mai al massimo. Lui e Ilary devono trovare gli equilibri da ex marito e da ex moglie. La priorità assoluta si dà ai figli e quindi tuteleranno quelli soprattutto”, ha detto Nuccetelli.

Nuccetelli, poi, ha parlato anche del gossip su una presunta amicizia tra Isabel, la figlia più piccola di Totti e Ilary e i figli di Noemi Bocchi. “Escludo categoricamente una cosa di questo tipo. Francesco è una persona attenta con i figli e non credo vengano messi in mezzo a una situazione del genere. Lui non vuole creare stravolgimenti, è l’unica cosa su cui si sta basando e vuole trasmettere ciò anche alla moglie”, ha aggiunto.

Nuccetelli e il ritorno di fiamma futuro tra Totti e Ilary

Alex Nuccetelli, inoltre, ai microfoni dell’Estate in diretta, ha parlato anche di un futuro ritorno di fiamma tra Ilary e Totti. L’ex marito di Antonella Mosetti ha ammesso di non escludere nulla al momento: “Torneranno insieme anche Totti e Ilary? Questo non lo possiamo escludere”.

Della fine del matrimonio tra l’ex calciatore e la conduttrice, nel corso della puntata di Estate in diretta del 5 agosto, ha parlato anche Alba Parietti che ha definito la separazione un “lutto” aggiungendo che entrambi riusciranno a trovare un equilibrio per i figli e che quando un matrimonio finisce dopo anni “le colpe sono sempre al cinquanta per cento”.

