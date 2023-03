Totti e Ilary Blasi, auguri speciali alla figlia Isabel per il compleanno/ “Ti amo…”

Francesco Totti e Ilary Blasi: compleanno di Isabel da separati

Ilary Blasi e Francesco Totti festeggiano per la prima volta il compleanno della terzogenita Isabel da separati. Oggi, venerdì 10 marzo, Isabel ha spento 7 candeline e ha ricevuto gli auguri speciali di mamma Ilary e papà Francesco che stanno provando a rendere memorabile la giornata alla bambina. Ilary, sempre più social, ha cominciato la giornata pubblicando un video della figlia a cui porta la prima torta di compleanno della giornata. Dopo averle fatto soffiare le candeline Ilary le stampa un grosso bacio sulla guancia prima di accompagnarla a scuola.

Nicole Murgia sconvolta dalla squalifica di Edoardo Donnamaria/ Attacco al GF Vip!

In una storia successiva, infatti, la Blasi pubblica una foto in cui è con la sua bambina a cui sta dedicando il suo tempo in una giornata così importante. Per Isabel, poi, sono arrivati anche gli auguri di papà Francesco e della sorella Chanel.

Gli auguri di Francesco Totti per la figlia Isabel

Anche Francesco Totti ha utilizzato i social per fare gli auguri alla sua piccola Isabel L’ex capitano della Roma ha così pubblicato un video con tante foto della terzogenita sia con lui che da sola. “Buon compleanno principessa. Ti amo oggi, domani e per sempre“, ha scritto Totti mentre Ilary ha dedicato le seguenti parole alla sua bambina – “Tanti auguri piccola donna del mio cuore”.

Antonella Fiordelisi, nuovo crollo per Edoardo al GF Vip: "Ho sbagliato"/ E arrivano le scuse…

Anche Chanel ha dedicato un video alla sorellina con i tanti momenti trascorsi insieme ringraziando anche i genitori per il grande regalo che le hanno fatto donandole una sorella a cui promette di restarle sempre accanto.

LEGGI ANCHE:

Amici 22, maglie del Serale ritirate a tutti/ Allievi sotto choc, il pubblico insorge

© RIPRODUZIONE RISERVATA