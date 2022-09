“Totti e Ilary Blasi? Crisi da 5 anni”/ D’Agostino “Lui voleva un figlio, ora Noemi…”

Nonostante la smentita di Ilary Blasi riguardo i presunti messaggi con altri uomini che Francesco Totti avrebbe scoperto, Roberto D’Agostino rilancia quanto dichiarato a Domenica In. Nell’intervista resa a Non è l’Arena questa sera, infatti, il fondatore di Dagospia ha fornito anche altri elementi in merito alla separazione tra l’ex calciatore della Roma e la conduttrice. «Erano almeno cinque anni che il rapporto era in crisi, da un anno vivevano da separati in casa. Quindi, ho preso la palla al balzo con quello sca**o a Castel Gandolfo per pubblicare la notizia».

Il riferimento di Roberto D’Agostino è alla lite tra i due coniugi, anche piuttosto veemente. A quel punto ha deciso di pubblicare una notizia di cui comunque molti erano a conoscenza a Roma. «La vera bomba scoppia quando pubblico foto e nome di Noemi (Bocchi, ndr)». Ma il giornalista ha smentito l’affermazione di Francesco Totti riguardo la sua relazione con Noemi Bocchi: «Insieme da Capodanno? La relazione era cominciata l’anno scorso».

“AVVOCATO TOTTI HA CHIESTO VIDEO BANCA…”

A proposito invece dell’affermazione riguardante i Rolex che Ilary Blasi avrebbe preso col padre dalle cassette di sicurezze in banca, Roberto D’Agostino ha svelato un altro particolare: «Il suo avvocato Bernardini de Pace è andata in banca e ha chiesto i video». Ma non è finita qui: «Poi c’è la cimice posta nell’auto di Totti, anche lì ci sono dei video. Dall’altra parte cosa abbiamo? Ilary avrà cercato prove del fatto che Totti si è dato molto da fare con quella e quell’altra». Oltre alle rivelazioni, ci sono anche i retroscena su Francesco Totti e Ilary Blasi: «Da quello che so Totti chiese a Ilary di fare un quarto figlio per cementare il rapporto, lei ha detto “col cavolo” ed è finita lì». Quando Massimo Giletti a Non è l’Arena ha chiesto a Roberto D’Agostino se magari Francesco Totti farà un figlio con Noemi Bocchi, il giornalista ha replicato: «Lo fa con Noemi? Sono molte le voci che circolano che lei sia incinta».

