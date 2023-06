Totti e Ilary Blasi, guerra finita?/ Il primo passo verso la pace arriva dalla conduttrice

Totti e Ilary Blasi: guerra in tribunale finita?

E’ trascorso quasi un anno dal comunicato ufficiale con cui Francesco Totti e Ilary Blasi hanno annunciato la separazione mettendo fine ad un matrimonio durato 17 anni e coronato dalla nascita dei figli Christian, Chanel e Isabel. Una separazione che non è stata affatto semplice per la conduttrice e l’ex capitano della Roma che hanno cominciato una lunga battaglia legale per riuscire a trovare un accorso sulle separazione.

A distanza di quasi dodici mesi, però, pare che la guerra legale sia destinata a finire. A fare il primo passo verso la pace sarebbe stata la conduttrice che avrebbe consegnato ai legali di Totti le chiavi della Longarina, il centro sportivo di Ostia Antica che, prima della separazione, era gestito dalla famiglia Blasi.

Ilary Blasi e il segnale di pace con Totti

Dopo aver condiviso più di vent’anni insieme dando vita ad una delle storie d’amore più belle e seguite dai fan, per Ilary Blasi e Francesco Totti è arrivato il momento di mettere un punto alla guerra legale per la separazione? Secondo Repubblica, i due avrebbero trovato l’accordo che prevede la restituzione delle chiavi della struttura da parte dell’Asd Longarina della famiglia Blasi a favore della scuola calcio dei Totti.

A quanto pare, la restituzione delle chiavi, secondo un’indiscrezione di Repubblica, sarebbe già avvenuta attraverso i legali. Un segnale di pace che arriva dopo diversi mesi di tensione che aveva portato, poche settimane fa, all‘annullamento del memoriale dedicato al padre dell’ex capitano della Roma.

