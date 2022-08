Totti e Ilary Blasi: incontro nella villa di Sabaudia/ Nel tunnel sotto la sabbia…

Francesco Totti e Ilary Blasi: primo incontro dopo la separazione?

Sono ormai trascorse diverse settimane dal doppio comunicato con cui Francesco Totti e Ilary Blasi hanno annunciato la fine del matrimonio, ma il gossip e le indiscrezioni non si placano. L’ultima notizia è quella che riporta il Corriere della Sera secondo cui tra l’ex capitano della Roma e la conduttrice, l’occasione per rivedersi sarebbe arrivata a Sabaudia, località del cuore di Totti e Ilary in cui, ogni anno, hanno trascorso parte delle vacanze con le loro famiglie. Ora che il matrimonio è finito, l’ex calciatore e la conduttrice avrebbero deciso di dividersi il tempo di permanenza nella villa.

Ilary ha trascorso a Sabaudia le ultime settimane con i figli come ha documentato sui social mentre Totti sarebbe pronto a trascorrere le prossime settimane al mare restando almeno fino a dopo Ferragosto. Con lui dovrebbero restare, come fa sapere il Corriere della Sera, le figlie Chanel e Isabel mentre il primogenito Christian, essendo impegnato con gli allenamenti under 18 della Roma dovrebbe dividersi tra Roma e Sabaudia.

Totti e Ilary Blasi: ecco cos’è successo a Sabaudia

“Lei che se ne va, lui che arriva, evitando ogni incontro, nemmeno il tempo di scambiarsi le chiavi di casa e un freddo arrivederci. Cambio della guardia nella villa di Sabaudia, un classico tra coppie di neo-separati”, scrive il Corriere della Sera. Un gelido arrivederci tra i due, dunque, nel tunnel sotto la sabbia per evitare qualsiasi pettegolezzo ed evitare i paparazzi.

Sono lontani i tempi in cui a Sabaudia, l’ex calciatore e la conduttrice si divertivano in compagnia dei figli e degli amici. Oggi, i due hanno ormai intrapreso due strade diverse. Il rapporto sembrerebbe ormai freddo ed esistente solo per i figli. Riusciranno a recuperare il feeling che hanno sempre avuto?

