Totti e Ilary Blasi, piovono smentite/ Ma un amico ammette: “La separazione era nell’aria”

Un amico comune di Totti e Ilary Blasi parla della presunta separazione: “Per chi li conosce bene non è una sorpresa…”

Un caro amico di famiglia di Francesco Totti e Ilary Blasi, rimasto anonimo, ha chiaramente affermato: «La separazione era nell’aria, per chi li conosce bene non è una grossa sorpresa». Lo stesso ha poi aggiunto che Francesco starebbe lasciando il loro attico di 600 metri quadrati. La decisione è quella di tornare nella villa di Casal Palocco, vicino alla mamma. Ma la new che non lascia più speranze è quella che – sempre stando alla fonte – gli avvocati dei due starebbero lavorando alle pratiche della separazione.

Una cosa che non sarà rapida e indolore visto che la coppia incarna anche un’azienda milionaria. Un divorzio, dunque, sarebbe addirittura sconsigliabile. Da non dimenticare poi – e questa è l’unica cosa certa – che Francesco Totti e Ilary Blasi devono tutelare i figli Cristian, Chanel e Isabel. Nel parlare di questa storia, dunque, usare tatto, così come il condizionale, è d’obbligo. Lo stesso amico di Totti e Ilary Blasi ha confermato che i due preferirebbero il silenzio. Di ufficiale, pertanto, non c’è nulla e noi non possiamo che attendere l’evolversi o meno della situazione. Nella speranza, ovviamente, di un “happy end” per entrambi, qualunque sia…

Da diversi giorni non si parla d’altro. In casa Francesco Totti c’è aria di separazione? I rumors circa una presunta crisi si sono fatti sempre più insistenti tanto da costringere Totti a una smentita. Il 45enne, infatti, su Instagram aveva condiviso quattro storie, smentendo categoricamente il gossip ma… Anche Ilary Blasi, per smussare il chiacchiericcio aveva postato un video in cui mostrava la famiglia al completo, riunita a cena. In molti, però, hanno notato che nessuno dei due indossava più la fede nuziale.

Gli immancabili ben informati, poi, hanno continuato a divulgare informazioni, continuando a parlare di rottura e dando adito a varie ipotesi per spiegarne il motivo. Secondo alcuni, la ragione della crisi tra Totti e Ilary Blasi sarebbe stata dettata da dei flirt da parte di entrambi. Francesco avrebbe instaurato un’amicizia sospetta con Noemi Bocchi. Di Ilary, invece, si parla di un rapporto sin troppo stretto con l’attore romano Luca Marinelli. Un noto giornale ha addirittura parlato di “questioni economiche” tra Totti e Ilary. Pare, infatti, che a gestire il patrimonio della famiglia Totti sarebbero le sorelle di Ilary Blasi. Silvia e Melory, tra l’altro, avrebbero anche messo in un angolo Vito Scala, l’ex preparatore atletico, grande amico fidato e tuttofare di Francesco. Questo avrebbe creato una situazione decisamente complicata e delicata.



