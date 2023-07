Totti e Ilary Blasi: spariti cinque dei Rolex contesi?/ Uno degli orologi varrebbe un milione di euro

Totti e Ilary Blasi, nuovo capitolo della separazione

Un anno dopo l’annuncio ufficiale della fine del matrimonio, Francesco Totti e Ilary Blasi continua ad essere i protagonisti di una separazione sulla quale non è stata ancora scritta la parola fine. Secondo quanto fa sapere il Corriere della Sera, al centro della battaglia legale tra i due ex coniugi ci sarebbe ancora la custodia dei famosi Rolex di cui si è discusso sin dalle prime settimane post separazione. Secondo quanto riporta il Corriere, cinque Rolex non si troverebbero più. Il giudice aveva scelto un “affido condiviso” dei Rolex che, tuttavia, regalano un nuovo colpo di scena.

A quanto pare, nell’udienza che si è tenuta mercoledì 12 luglio davanti al giudice Valeria Belli, nella memoria difensiva, la conduttrice insieme ai propri legali avrebbe fatto sapere di avere in custodia solo due o forse tre Rolex aggiungendo di non sapere nulla degli altri orologi acquistati nel corso degli anni del matrimonio.

Totti e Ilary Blasi: l’accordo è ancora lontano?

Secondo quanto si legge sul Corriere della Sera, alcuni Rolex sarebbero scomparsi tra cui anche un prestigioso Daytona Rainbow (venduto soltanto a supervip), il cui valore si aggira intorno a 1 milione di euro. Stando alla lista presentata da Francesco Totti, i Rolex scomparsi, tutti con cinturino da uomo, sarebbero sei o forse otto. Da parte sua, Ilary Blasi avrebbe sottolineato la scomparsa di borse e gioielli.

La guerra tra la Blasi e Totti, dunque, continuerà? Nelle scorse settimane, la conduttrice dell’Isola dei Famosi era stata pizzicata dal settimanale Chi all’interno di una boutique di Rolex al centro di Roma.

