Totti e Ilary, il ritorno di fiamma è possibile?/ Parla Brooke di Beautiful: “Sì, perché…”

Ilary Blasi e Francesco Totti torneranno insieme? L’opinione di Katherine Kelly Lang

La notizia della separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti è arrivata fino a… Beautiful! Il gossip che ha tenuto banco la scorsa estate, e che continua ad essere alimentato dai protagonisti della vicenda, è stato commentato da una delle protagoniste assolute della soap che da decenni va in onda su Canale 5: Katherine Kelly Lang. L’attrice è conosciuta al pubblico come Brooke Logan, che in questi giorni è a Roma insieme al resto del cast per alcune riprese speciali della soap.

I microfoni del settimanale CHI hanno raggiunto l’attrice durante la sua permanenza a Roma, chiedendole anche un parere sulla separazione di Ilary Blasi e Totti.

Katherine Kelly Lang, la Brooke di Beautiful dice la sua su Totti e Ilary

Katherine Kelly Lang non solo ha detto la sua sulla una delle separazioni che più hanno tenuto banco in questi mesi, ma l’ha anche analizzata facendo il paragone con Brooke, il personaggio che interpreta in Beautiful. “Questa è una storia triste”, ha dichiarato l’attrice su Totti e Ilary. Poi ha continuato: “Non sono un’esperta di amore, Brooke si riprende da sola da ogni difficoltà.” Così ha ammesso: “Se c’è una possibilità di un loro ritorno di fiamma? Oh sì, perché no! C’è sempre una possibilità!”. Insomma, per l’attrice non è da escludere il ritorno di fiamma per la coppia perché tutto è possibile nella vita. Quando le è stato infine chiesto se conoscesse i due ex, l’attrice ha concluso: “Lei penso di averla già vista lui non so chi sia”.

