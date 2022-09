Totti e Ilary, la figlia Chanel provoca su TikTok: “Mi son fatto l’amante”/ Stoccata ai genitori?

Chanel Totti, il nuovo video su TikTok è una stoccata a mamma Ilary Blasi e papà Francesco?

Mentre Francesco Totti vive la sua nuova vita al fianco di Noemi Bocchi, e la sua ex moglie Ilary Blasi pubblica suoi scatti su Instagram attraverso i quali quasi racconta la sua vita dopo la rottura, la maggiore delle loro figlie lancia sui social quelle che sembrano essere stoccate indirizzate proprio ai genitori. Chanel Totti balla e quasi si sfoga su TikTok nel suo ultimo video, diventato in poco tempo virale.

Nel video la 15enne balla davanti allo specchio sulle note di una canzone neomelodica il cui titolo e messaggio appare perfetto per la situazione che stanno vivendo i suoi genitori e, proprio per questo, la scelta della ragazza non sembra casuale. La canzone infatti è “Mi son fatto l’amante” di Natale Galletta, titolo che sembra richiamare i gossip, veri o presunti, che in questi mesi hanno visto protagonisti Ilary e Francesco.

Come fa notare il Corriere, la canzone in un certo punto dice: “Hai fatto sempre le cose sbagliate / faciss mai na cos ca m’ fa piacer / ed io come nu scem’ ti ho sempre voluta / con la speranza che saresti un po’ cambiata”, parole che qualcuno ha inteso come una stoccata al padre. Francesco, d’altronde, da qualche mese è legato a Noemi Bocchi, relazione che non nasconde più. C’è però chi fa notare che la canzone potrebbe essere dedicata anche alla mamma, Ilary Blasi, che come dichiarato da Totti avrebbe tradito per prima. La scelta di Chanel potrebbe certo essere casuale, eppure in un momento come questo anche una canzone con un chiaro riferimento al tradimento porta a credere che non si tratti di una semplice casualità. In questo caso resta un mistero il destinatario della stoccata.

